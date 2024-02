Hamburg. St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler reagiert auf Aussagen zu den weiter stockenden Verhandlungen. Gibt es noch eine Chance auf Einigung?

Die Anhänger des FC St. Pauli umtreibt vor dem Zweitliga-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr / Sky) neben der weiterhin ungeklärten Zukunft von Trainer Fabian Hürzeler über das Saisonende hinaus, vor allem die Frage: Welche Reaktion wird die Mannschaft, die noch immer die Tabelle anführt, auf ihre am vergangenen Sonnabend beim 1. FC Magdeburg erlittene erste Saisonniederlage in der Liga zeigen?