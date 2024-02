Magdeburg. Auseinandersetzungen am Bahnhof in Magdeburg nach der 0:1-Niederlage des FC St. Pauli. Worum es dabei ging und was die Polizei sagt.

Rund 2700 Anhänger des FC St. Pauli hatten ihr Team am Sonnabend zum Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg begleitet. Nachdem es im Umfeld des Stadions und auch während des Spiels in der MDCC-Arena zwischen den rivalisierenden Fangruppen beider Teams weitgehend ruhig geblieben war, kam es nach dem Spiel am Bahnhof Magdeburg-Neustadt zu erheblichen Konflikten zwischen den Hamburger Anhängern und der Polizei.