Hamburg. FC St. Pauli: Rechtsaußen Scott Banks hat nur drei Spiele für den Club gemacht. Es ist gut möglich, dass seine Leihe verlängert wird.

How are you?“, sagt man ja zur Begrüßung eines englischsprachigen Menschen. Ist meist aber gar nicht wirklich an seinem Befinden interessiert, eine Floskel eben. Trifft man Scott Banks, ist das anders. Also: „How are you“ – wie geht es dir? „Es wird besser“, sagt der junge Schotte, „ich habe ein gutes Gefühl, es geht in die richtige Richtung.“