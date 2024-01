Hamburg. In den bisherigen drei Spielen stand Sascha Burchert im Tor des FC St. Pauli. Wie verfährt sein Trainer gegen Fortuna Düsseldorf?

Gründe zum Schwärmen über seine Mannschaft hat Fabian Hürzeler genug. Das bekräftige der 2:1-Sieg des FC St. Pauli bei Fortuna Düsseldorf am Sonnabend noch einmal. Vor dem „Rückspiel“ im DFB-Pokal-Viertelfinale an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im Millerntor-Stadion lobte der Cheftrainer einen Akteur, der zuletzt nicht aktiv an der Erfolgsserie mitwirkte.