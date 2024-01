Düsseldorf.

Wer nicht nur ein Sinnbild, sondern gleich zwei Sinnbilder für die Vorherrschaft des FC St. Pauli in der Zweiten Liga suchte, fand sie am Sonnabend in der Merkur Spiel-Arena. Das erste ereignete sich in der Schlussphase des 2:1 (2:0)-Auswärtssiegs bei Fortuna Düsseldorf, als sich Athletiktrainer Karim Rashwan – den Namen bitte merken, er wird noch eine Rolle in dieser Geschichte spielen – über einen Schiedsrichterpfiff so ärgerte, dass er sich seiner Wasserflasche entledigte. Allerdings so brachial, dass Referee Frank Willenborg ihm Gelb zeigte.