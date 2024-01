Düsseldorf. Der Doppelpacker war aber nicht der einzige Matchwinner beim 2:1 in Düsseldorf. Wie sich seine Kollegen schlugen.

Der FC St. Pauli genießt die Zweitligasaison in vollen Zügen. Weder von Fortuna Düsseldorf, noch von anderen Umständen ließ sich der Spitzenreiter beim 2:1-Sieg in der Merkur Spiel-Arena ausbremsen. Die Profis in der Einzelkritik.