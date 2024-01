Hamburg. Leistungsträger verlängert seinen Vertrag. Er ist seit 2021 in Hamburg und hat sich in dieser Zeit sehr verbessert.

Der Vollzug war am Ende keine Überraschung mehr: Torwart Nikola Vasilj (28) bleibt beim FC St. Pauli. Beide Seiten verlängerten den am Saisonende auslaufenden Vertrag. Die neue Laufzeit teilte der Club üblicherweise nicht mit, erfahrungsgemäß wird es sich aber um zwei Jahre plus einjähriger Option handeln.