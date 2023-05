Oladapo Afolayan erlebte in Kiel eine Achterbahn der Gefühle: Dem Jubel über seinen Treffer zum 1:1 und der Torvorlage zum 3:1 folgte der Frust über seine Gelb-Rote Karte

Der FC St. Pauli sicherte sich in einem wilden Spiel in Kiel seinen 13. Rückrundensieg. Wie die Spieler in Form waren.