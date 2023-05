FC St. Pauli stellt ersten Neuzugang vor: Wieder vom SC Freiburg

Hamburg. Drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison hat der FC St. Pauli seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt. Von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg wechselt Philipp Treu ablösefrei zu den Kiezkickern. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger hat bereits 59 Partien in der 3. Liga absolviert.

FC St. Pauli verpflichtet Kapitän von Freiburg II

Der gebürtige Heidelberger spielte in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern und bei RB Leipzig, ehe er in der A-Jugend nach Freiburg wechselte. Die zweite Mannschaft, die in der 3. Liga auf Tabellenplatz zwei steht – allerdings nicht aufsteigen darf – führte er in dieser Saison 23-mal als Kapitän aufs Feld.

„Mit Philipp Treu konnten wir einen Spieler für den FC St. Pauli gewinnen, der sich bereits in jungen Jahren bei einem Spitzenteam der 3. Liga durchgesetzt hat und noch großes Entwicklungspotential mitbringt“, sagt Sportchef Andreas Bornemann. Laut „Bild“ soll auch Dynamo Dresden an dem ehemaligen Juniorennationalspieler interessiert gewesen sein.

Auch Boukhalfa kam aus der Freiburger Reserve

Es ist nicht das erste Mal, dass Bornemann, der als Aktiver zwölf Jahre lang beim SC Freiburg spielte und später Nachwuchsleiter und Sportdirektor bei den Breisgauern war, einen Spieler vom Sportclub nach Hamburg lotst. In der vergangenen Saison hatte St. Pauli Carlo Boukhalfa aus der Freiburger Reserve verpflichtet. Der Mittelfeldspieler war zuvor an Ligakonkurrent Jahn Regensburg ausgeliehen.

Während der 24-Jährige unter Trainer Fabian Hürzeler keine Rolle spielt, ist Treu überzeugt, „den nächsten Schritt“ bei den Kiezkickern machen zu können. „Der FC St. Pauli spielt einen anspruchsvollen Fußball und baut auf Spieler, die sich weiterentwickeln wollen“, sagt der Neuzugang.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hürzeler sieht in dem Rechtsfuß einen Spieler, der „bereits viel Verantwortung übernommen und fußballerische Qualität bewiesen hat“. Und weiter: „Ich bin froh, für unsere Defensive eine weitere Option im Kader zu bekommen und freue mich auf die Zusammenarbeit.“