FC St. Pauli: Connor Metcalf wieder in Australiens Nationalmannschaft

Connor Metcalfe tritt wieder am anderen Ende der Welt für die „Socceroos“ an.

Hamburg. Die Enttäuschung war groß bei Connor Metcalfe als in Australiens Nationaltrainer Graham Arnold kurz vor der Fußball-WM in Katar aus dem endgültigen Kader der „Socceroos“ strich. Metcalfes starke Leistungen mit zwei Toren als Stammspieler beim FC St. Pauli rechts außen in der Zweiten Liga sind Arnold aber nicht verborgen geblieben, er hat den 23-Jährigen nun für zwei Testspiele gegen Ecuador nominiert.

Das erste Spiel findet am Freitag (24.3., 10 Uhr Ortszeit) in Sydney statt, das zweite Duell am Dienstag (28.3., 10:30 Uhr Ortszeit) in Melbourne. Neben Metcalfe wurde selbstverständlich auch St. Paulis Kapitän Jackson Irvine berufen.

St. Paulis Metcalfe: Letztes Länderspiel im März

Metcalfe stand vor der WM bereits im erweiterten Aufgebot der Australier. Bislang er fünf Länderspiele bestritten, darunter auch drei WM-Qualifikationsspiele. Seinen bislang letzten Einsatz für die „Socceroos“ hatte er am 24. März beim 0:2 gegen Japan.

„In Australien hat man meine Leistungen in der Rückrunde wahrgenommen, ich hatte auch immer Kontakt mit Mitgliedern des Trainerstabs“, erzählte Metcalfe: „Meine beiden Tore haben sicher dabei geholfen, dass man wieder auf mich aufmerksam wurde.“

Seit Fabian Hürzeler Cheftrainer beim FC St. Pauli ist, stand Metcalfe in neuer, offensiverer Rolle in allen sieben Spielen in der Startelf. Gegen Hannover 96 (2:0) und den 1. FC Kaiserslautern (1:0) erzielte er Tore.

Auch St. Paulis Mets und Vasilj berufen

Torwart Nikola Vasilj wurde derweil erneut in die Auswahl von Bosnien-Herzegowina berufen. Zum Auftakt der EM-Qualifikation empfängt das Team am Donnerstag (23.3., 20:45 Uhr) in Zenica die Auswahl Islands, am Sonntag (26.3., 20:45 Uhr) folgt in Bratislava das Spiel bei Gastgeber Slowakei.

Sowohl ein Testspiel als auch ein EM-Qualifikationsspiel bestreitet die Auswahl Estlands. Abwehrspieler Karol Mets steht im Aufgebot von Coach Thomas Häberli. In Budapest tritt Estland am Donnerstag (22.3., 19:30 Uhr) zum Testspiel gegen Ungarn an, ehe die Esten am Montag (27.3., 20:45 Uhr) in Linz bei Gastgeber Österreich um die ersten Punkte in der EM-Quali spielen werden.