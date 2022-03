Auch der FC St. Pauli beklagt einen Corona-Fall

Hamburg. Nach dem Corona-Ausbruch beim HSV hat auch der FC St. Pauli einen Corona-Fall gemeldet. Wie der Kiezclub mitteilte, wurde Mittelfeldakteur Afeez Aremu positiv auf das Virus getestet. Ein positiver Schnelltest vom Vormittag wurde am Nachmittag durch einen PCR-Test bestätigt. Der 22 Jahre alte Defensivstratege hatte nach dem vorläufigen Befund bereits nicht mehr mit der Mannschaft trainiert, sondern sich in häusliche Quarantäne begeben.

Am Mittwoch hatte gar kein Mannschaftstraining stattgefunden. Aremu, der vollständig geimpft ist, wird bis auf Weiteres nicht am Training und den Spielen der Lizenzmannschaft teilnehmen, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter. Am Sonnabend (13.30 Uhr/Sky) treten die Kiezkicker bei Dynamo Dresden an.