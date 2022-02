St.-Pauli-Profi Buchtmann positiv auf Coronavirus getestet

Der Mittelfeldspieler befindet sich bereits in häuslicher Isolation und steht dem Kiezclub vorerst nicht zur Verfügung.

Hamburg. Der FC St. Pauli muss vorerst auf den an Corona erkrankten Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann verzichten. Nachdem ein Schnelltest am Dienstagmorgen ein positives Ergebnis angezeigt hatte, machte der 29-Jährige anschließend einen PCR-Test, der ebenfalls positiv ausfiel. Buchtmann, der dreifach geimpft ist, befindet sich in häuslicher Isolation.

In dieser Saison waren bei St. Pauli bereits Sportdirektor Andreas Bornemann (50), Trainer Timo Schultz (44), Torwarttrainer Mathias Hain (49) sowie die Stürmer Igor Matanovic (20) und Simon Makienok positiv getestet worden.