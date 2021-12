FC St. Pauli - Schalke live: Zander startet, Medic im Kader

Hamburg. Erneut ohne seinen an Corona erkrankten Cheftrainer Timo Schultz möchte der FC St. Pauli weiter an der Einstellung seines eigenen Hinrundenrekords in der Zweiten Fußball-Bundesliga arbeiten. Mit einem Sieg gegen Schalke 04 würde nur noch ein Zähler zur bisherigen Bestmarke von 36 Punkten fehlen.

Die Tabellenführung wird der durch die Co-Trainer Loïc Favé und Fabian Hürzeler betreute Kiezclub unabhängig vom Ausgang des Topspiels des 16. Spieltags behalten.

St. Pauli: Zander und Medic zurück

In der Startelf hat das Interims-Trainerduo nur eine Veränderung im Vergleich zum 3:2-Sieg beim 1. FC Nürnberg vorgenommen: Statt Sebastian Ohlsson rückt Luca-Milan Zander nach zwei Spielen Pause wieder in die Viererkette.

Die Statistik St. Pauli Vasilj - Zander, Ziereis, Lawrence, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Matanovic. - Trainer: Favé 1 von 6

Schalke Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Pieringer, Dadashov. - Trainer: Piepenbrock 2 von 6

Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) 3 von 6

Zuschauer 26.000 4 von 6

Tore 5 von 6

Gelbe Karten 6 von 6

Immerhin auf der Bank Platz nehmen kann Jakov Medic. Der bosnische Innenverteidiger war an der Nase operiert worden und daher die vergangenen beiden Pflichtspiele außen vor.

Rodrigo Zalazar kehrt mit Schalke erstmals ans Millerntor zurück. Für St. Pauli absolvierte der Uruguayer bis zum Sommer 34 Zweitligaspiele (sechs Treffer).

Foto: Witters

Schalke bei St. Pauli auch ohne Knäbel

Auch Schalke muss coronabedingt auf zwei Funktionäre verzichten: Nach Trainer Dimitrios Grammozis hat sich nun auch Sportvorstand Peter Knäbel mit dem Virus infiziert.

Wie die Knappen mitteilten, sei das Ergebnis des PCR-Tests beim doppelt geimpften 55-Jährigen positiv ausgefallen. Knäbel zeige bislang keine Symptome. Nach einem positiven Schnelltest hatte sich der ehemalige St.-Pauli-Profi bereits am Freitag in häusliche Quarantäne begeben.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. FC St. Pauli 15 Sp. / 34:18 Tore / 32 Pkt.

2. Darmstadt 98 16 / 38:20 / 29

3. Jahn Regensburg 15 / 33:20/ 28

4. SC Paderborn 16 / 30:18 / 27

5. 1. FC Nürnberg 16 / 23:16 / 27

6. HSV 15 / 27:16 / 26

7. FC Schalke 04 15 / 28:19 / 26

8. 1. FC Heidenheim 15 / 16:20 / 24