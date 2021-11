St. Paulis Einzelkritik: Vasilj trotz vier Gegentoren der Beste

Zander war völlig neben der Spur. Erst vier Wechsel zur Pause (!) brachten Stabilität in St. Paulis fehlerhaftes Spiel.

St. Paulis Torhüter Vasilj verhinderte eine noch höhere Niederlage in Darmstadt.

Darmstadt. Die Erfolgsserie des FC St. Pauli hat am Samstag ein jähes Ende gefunden. Nach sechs Spielen ohne Niederlage verlor die Mannschaft von Trainer Timo Schultz beim SV Darmstadt 98 nach einer ganz schwachen Leistung in der ersten Halbzeit glatt mit 0:4 (0:4) und musste dadurch auch die Tabellenführung an die „98er“ abgeben.

Vasilj: Sah vor dem 0:4 nicht gut aus. Verhinderte jedoch weitere Tore und wurde von seinen Vorderleuten allein gelassen.

Zander (bis 46): Völlig neben der Spur. Verlor auf seiner rechten Seite diverse Duelle.

Ohlsson (ab 46.): Wichtige Spielpraxis für den Schweden, der in den Zweikämpfen stabiler wirkte.

Ziereis: Auch der Kapitän fand nicht zur Ruhe im Darmstädter Angriffswirbel.

St. Pauli: Wechsel brachten Besserung

Medic (bis 46.): Der bislang so starke Kroate hatte einen schwarzen Tag. Vielleicht lag es an dem Kopfstoß von Manu in der elften Minute, nachdem er minutenlang behandelt wurde.

Lawrence (ab 46.): Trug dazu bei, dass die Abwehr stabiler wurde.

Paqarada: Bekam den überragenden Manu auch nicht in den Griff, seine Standards waren auch schon mal besser.

Aremu (bis 46.): Der Nigerianer konnte auf der Sechs der Abwehr keine Stabilität verleihen.

Smith (ab 46.): Mit seiner Körpergröße in Halbzeit zwei die bessere Lösung im defensiven Mittelfeld.

Irvine: Patzte entscheidend vor dem 0:1. Sonst unauffällig.

Rotwürdiges Foul gegen Kyereh

Kyereh (bis 86): Lief sich immer wieder in der Darmstädter Abwehr fest und wurde oft mit Fouls gestoppt. Klaus Gjasula hätte nach einem Einsteigen gegen ihn in der 45. Minute Rot sehen müssen.

Buchtmann (ab 86.): Ein wenig Spielpraxis schadet ja nie.

Hartel (bis 46.): Der elegante Dauerläufer wirkte physisch überfordert.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. Darmstadt 98 14 / 35:16 / 26

2. FC St. Pauli 12 Sp. / 28:15 Tore / 26 Pkt.

3. SC Paderborn 14 / 28:16 / 25

4. Jahn Regensburg 14 / 30:19/ 25

5. 1. FC Nürnberg 14 / 19:12 / 24

6. HSV 14 / 24:16 / 23

7. FC Schalke 04 13 / 22:16 / 22

8. Werder Bremen 13 / 19:19 / 19

Benatelli (ab 46.) Mit seiner Passsicherheit wurde es besser.

Amenyido: Weitgehend wirkungslos. Kam nicht in Offensivaktionen, in denen er sein Tempo hätte ausspielen können.

Burgstaller: Torwart Marcel Schuhen verhinderte in der dritten Minute gegen ihn mit einer Glanzparade das 1:0 für St. Pauli. Unermüdlich aber erfolglos.

Die Statistik:

Darmstadt: Schuhen – Bader, Pfeiffer, Isherwood, Holland – Tobias Kempe, Gjasula (46. Celic) – Manu (59. Ronstadt), Honsak (76. Karic) – Tietz (82. Berko), Pfeiffer (76. Mehlem). – Trainer: Lieberknecht

Schuhen – Bader, Pfeiffer, Isherwood, Holland – Tobias Kempe, Gjasula (46. Celic) – Manu (59. Ronstadt), Honsak (76. Karic) – Tietz (82. Berko), Pfeiffer (76. Mehlem). – Trainer: Lieberknecht St. Pauli: Vasilj – Zander (46. Ohlsson), Ziereis, Medic (46. Lawrence), Paqarada – Aremu (46. Smith) – Irvine, Hartel (46. Benatelli) – Kyereh (86. Buchtmann) - Burgstaller, Amenyido. – Trainer: Schultz

Vasilj – Zander (46. Ohlsson), Ziereis, Medic (46. Lawrence), Paqarada – Aremu (46. Smith) – Irvine, Hartel (46. Benatelli) – Kyereh (86. Buchtmann) - Burgstaller, Amenyido. – Trainer: Schultz Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Tobias Reichel (Stuttgart) Tore: 1:0 Tietz (6.), 2:0 Manu (29.), 3:0 Pfeiffer (39.), 4:0 Pfeiffer (41.)

1:0 Tietz (6.), 2:0 Manu (29.), 3:0 Pfeiffer (39.), 4:0 Pfeiffer (41.) Zuschauer: 13.000 (ausverkauft)

13.000 (ausverkauft) Gelbe Karten: Gjasula (4), Bader (4), Celic – Zander (2)

Gjasula (4), Bader (4), Celic – Zander (2) Torschüsse: 12:12

12:12 Ecken: 5:3

5:3 Ballbesitz: 40:60 Prozent