Pokal: St. Pauli will im Hexenkessel „historische Chance“ nutzen

Hamburg. Trainer Timo Schultz misst dem Spiel des FC St. Pauli in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf abendblatt.de) bei Dynamo Dresden eine große Bedeutung bei. „Das ist für uns fast schon eine historische Chance, in die dritte Runde einzuziehen. Das haben wir seit 15 Jahren nicht mehr geschafft“, sagte Schultz vor dem Duell der beiden Zweitligisten.

Zuletzt gelang dies den Hamburgern in der Spielzeit 2005/06, als sie sogar bis in das Halbfinale gelangten und erst am FC Bayern München scheiterten. „Für uns als Mannschaft bietet dieser Wettbewerb eine riesige Chance, um sportliche Erfolge zu feiern. Wir werden niemanden schonen. Wir wollen in die nächste Runde“, stellte Schultz klar.

St. Pauli wird den Torhüter wechseln

Nach dem 4:0-Heimsieg gegen Hansa Rostock am Sonntag kamen keine personellen Ausfälle beim Zweitliga-Primus hinzu. Sicher ist aber, dass Schultz seine Torwart-Rotation fortsetzt. Anstelle von Nikola Vasilj wird Dennis Smarsch zwischen den Pfosten stehen. „Er hat es in den Testspielen und bei der U23 gutgemacht“, sagte Schultz über Smarsch.

Zur weiteren personellen Herangehensweise an den „Pokalfight mit offenem Visier“ sagte Schultz: „Bei den Ein- und Auswechslungen muss man noch ein bisschen vorsichtiger sein, da man auch eine Verlängerung und eventuelles Elfmeterschießen einkalkulieren muss.“

St. Pauli erwartet Dresdner „Hexenkessel“

Im Ligabetrieb gewannen die Hamburger erst am 3. Oktober Zuhause mit 3:0 gegen Dresden. Dies hat laut Schultz allerdings keinen Einfluss auf die bevorstehende Aufgabe: „Es kommt nicht so oft vor, dass man zwei Mal innerhalb so kurzer Zeit aufeinander trifft.“ Auf dem Papier sei Dynamo zwar der gleiche Gegner, „aber mit einer anderen Auf- und Einstellung und einer anderen Power“.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sein Team sei gut beraten, das erste Spiel schnell abzuhaken. „Das ist nun ein anderer Wettbewerb. Wir spielen diesmal in Dresden und wissen, dass es dort sehr laut wird. Der entscheidende Faktor wird sein, wie wir uns dort im Hexenkessel präsentieren“, sagte Schultz: „Jeder, der schon mal da war, weiß, dass es extrem laut werden wird. Wir tun gut daran, die Situation so anzunehmen.“