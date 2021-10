FC St. Pauli feiert auch gegen Hansa Rostock eine Tor-Party

Hamburg. Die beeindruckende Erfolgsserie des FC St. Pauli nimmt weiter ihren Lauf. Der 4:0 (2:0)-Erfolg am Sonntag gegen Aufsteiger Hansa Rostock war bereits der fünfte Sieg in Serie für den Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga, der zudem seine makellose Heimbilanz weiter ausbaute.

Im sechsten Spiel am Millerntor war es bereits der sechste Sieg mit den Treffern Nummer 15 bis 19. Damit überbot die Mannschaft gegen Rostock sogar den Schnitt von rund drei Toren pro Heimspiel. Diesmal trugen sich Jackson Irvine mit seinem Premierentor für St. Pauli, Daniel-Kofi Kyereh, Top-Torjäger Guido Burgstaller (10 Saisontore) und Simon Makienok in die Torschützenliste ein. Mit jeder Woche verdichten sich die Anzeichen, dass St. Pauli ein ganz heißer Kandidat für den Aufstieg ist.

Wie der FC St. Pauli Rostock demontierte

Gegen Rostock kamen die Hamburger allerdings nur schleppend in die Partie. Die ersten zehn Minuten gehörten den Gästen von der Ostsee. St. Pauli tat sich zunächst sichtbar schwer mit dem aggressiven und offensivfreudigen Beginn Hansas, ging dann aber mit der ersten Chance in Führung. Kyereh hatte den Blick für den freien Raum und bediente Außenverteidiger Luca Zander, der direkt in die Mitte ablegte, wo Irvine nur noch den Kopf hinhalten musste (12.). Ein sehenswerter Spielzug zum 1:0 für St. Pauli.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. FC St. Pauli 11 Sp. / 27:10 Tore / 25 Pkt.

2. Jahn Regensburg 11 / 24:12/ 22

3. FC Schalke 04 11 / 20:11 / 22

4. 1. FC Nürnberg 11 / 16:7 / 21

5. SC Paderborn 11 / 22:13 / 18

6. HSV 11 / 18:13 / 18

7. Darmstadt 98 11 / 25:14 / 17

8. Karlsruher SC 11 / 17:15 / 16

Fortan spielten nur noch die Gastgeber, Rostocks Gegenwehr ließ minütlich nach. Als der spielfreudige Kyereh kurz darauf per Kopf auf 2:0 erhöhte (18.), zweifelte keiner der Zuschauer mehr am nächsten Heimsieg.

Aufseiten der Gäste gab es nun nur noch einen Spieler, der sich spürbar wehrte – allerdings weit über den Rahmen des Erlaubten hinaus. Der Ex-St.-Paulianer John Verhoek checkte Abwehrspieler Jakov Medic mit einem üblen Check an der Seitenlinie um. Rostocks Stürmer hatte ausschließlich das Ziel, mit seiner Schulter den Kiefer seines Gegenspielers zu treffen, was ihm auch gelang. Auch wenn der Ball in dieser Szene keine Rolle spielte, ließ Schiedsrichter Harm Osmers Gnade vor Recht ergehen und zeigte nur die Gelbe Karte. Rot wäre die richtige Wahl gewesen (26.).

Jakov Medic wurde vom Ex-St.-Paulianer John Verhoek absichtlich mit der Schulter am Kiefer getroffen.

Foto: Imago / Fotostand

Burgstaller trifft doppelt – nur ein Tor zählt

Doch St. Pauli ließ sich von dieser Fehlentscheidung nicht beirren und blieb seinem Weg treu. Nach der Pause, die durch das Zündeln zahlreicher Rauchbomben künstlich verlängert wurde, arbeitete die Mannschaft von Trainer Timo Schultz unermüdlich an weiteren Toren. Burgstallers erster Streich wurde zunächst noch wegen einer Abseitsstellung des Vorlagengebers Irvine vom Videoschiedsrichter wieder kassiert (50.).

Viel Fan-Ärger vor und während des Spiels:

Beim zweiten Streich des Österreichers, der – kurz nach einem Pfostentreffers Kyerehs – einen Chipball von Marcel Hartel per Direktabnahme verwertete, hatten dann aber auch die Unparteiischen nichts mehr einzuwenden. Der Treffer zählte – und so stand es 3:0 für St. Pauli (61.). Es war die Vorentscheidung.

Die Ultras des FC St. Pauli verzögerten den Anpfiff der zweiten Halbzeit durch das Zündeln zahlreicher Rauchbomben.

Foto: Witters

Als dann auch noch Makienok 20 Sekunden nach seiner Einwechslung den Ball aus kurzer Distanz in den Winkel jagte (78.), war die Party am Millerntor perfekt.