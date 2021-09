FC St. Pauli: Igor Matanovic startet Sozialprojekt in Harburg

FC St. Pauli „Ganz stark“: Matanovic startet Sozialprojekt in Harburg

Hamburg. Für Igor Matanovic war es eine gute Woche. Am Montag konnte der 18 Jahre alte Stürmer des FC St. Pauli erstmals nach seiner Schambeinentzündung wieder auf den Fußballplatz, wo er eine individuelle Einheit mit dem Ball absolvieren konnte.

Bis der Youngster, der unmittelbar vor Ende der Transferfrist einen Vertrag beim Bundesligaclub Eintracht Frankfurt unterschrieben hat, aber direkt für zwei Jahre an den Kiezclub zurückverliehen wurde, allerdings wieder in der Zweiten Liga auflaufen kann, dauert es noch.

Matanovic leitete St. Paulis Wende ein

Gerade am Wochenende beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 wäre er gerne dabei gewesen, schließlich hat er an die HDI-Arena beste Erinnerungen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei den Niedersachsen gelang Matanovic am 16. Januar beim 3:2-Sieg in der Nachspielzeit sein erster Profitreffer. Mit diesem Last-Minute-Sieg startete der damals stark abstiegsgefährdete FC St. Pauli anschließend seine beeindruckende zweite Saisonhälfte.

Matanovic startet Sozialprojekt für Harburg

Neben dem Kampf um sein Comeback widmet sich Matanovic aber noch einer weiteren Herzensangelegenheit. Der St.-Pauli-Profi engagiert sich in Harburg, dem Stadtteil, in dem er aufgewachsen ist, für die Initiative „Zusammenleben in Vielfalt – gegen Diskriminierung“.

„Wie ihr wisst, geht es in Harburg manchmal ein bisschen anders zu. Viel Gewalt auf und direkt neben dem Platz. Das muss aufhören. Deshalb habe ich keine Sekunde gezögert, als mich das Bezirksamt nach Unterstützung für 'Harburg, mach's vor' gefragt hat“, schreibt Matanovic auf seinem Instagram-Kanal.

Matanovic erhält Lob von St.-Pauli-Kollegen

In den kommenden Wochen sollen nun Projekte erarbeitet werden, um Gewaltpotenzial auf den Fußballplätzen und darüber hinaus vorzubeugen. „Physische und verbale Gewalt hat auf den Sportanlagen nichts zu suchen. Respekt, Gemeinschaft und vor allem auch der Spaß und die Freude am Fußball sollten im Vordergrund stehen“, so Matanovic, der für sein soziales Engagement auch großes Lob aus der Mannschaft erhält.

So kommentierte beispielsweise Abwehrspieler Marvin Knoll (30), der selbst soziale Projekte unterstützt, den Instagram-Post seines Teamkollegen: „Ganz stark, mein Freund!“