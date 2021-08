1:3 in Paderborn

1:3 in Paderborn Rote Karte, Eigentor, Patzer – St. Pauli schlägt sich selbst

Der im Hamburger Derby so starke Finn Ole Becker (M.) hatte in Paderborn einen schweren Stand.

In Führung ging stattdessen der FC St. Pauli: Stürmer Guido Burgstaller traf zum 0:1 …

In Paderborn geraten die Hamburger früh in Unterzahl, wehren einen Elfmeter ab, gehen in Führung – und verlieren trotzdem erstmals.