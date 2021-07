Philipp Ziereis ist der neue Kapitän beim FC St. Pauli

Sein Stellvertreter ist sein Partner in der Innenverteidigung, James Lawrence. Die Entscheidung traf Trainer Timo Schultz.

Philipp Ziereis führt den FC St. Pauli als Kapitän an.

Hamburg. Philipp Ziereis wird den FC St. Pauli in der kommenden Zweitliga-Saison als neuer Kapitän anführen. Stellvertreter des 28-Jährigen ist dessen walisischer Innenverteidiger-Kollege James Lawrence (28). Wie der Kiezclub mitteilte, bestimmte Cheftrainer Timo Schultz das Duo aus dem zuvor vom Team gewählten Mannschaftsrat. Diesem gehören neben Ziereis und Lawrence die Abwehrspieler Leart Paqarada (26) und Marvin Knoll (30) sowie die Offensivkräfte Guido Burgstaller (32) und Maximilian Dittgen (26) an.

"Mit Philipp Ziereis und James Lawrence haben wir zwei Spieler, die mit Leistung, aber auch ihrer Persönlichkeit auf dem Platz vorweggehen und auch hier in der Kabine an der Kollaustraße unsere Werte vorleben", begründete Cheftrainer Schultz seine Wahl. Ziereis hat 133 Pflichtspiele für die Kiezkicker absolviert und bei diesen bereits in der vergangenen Saison mehrmals seinen Vorgänger Christopher Avevor als Kapitän vertreten. Wann Avevor wieder fit wird, ist noch offen.

