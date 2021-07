Von St. Pauli nach Fernost: Brodersen wechselt nach Japan

Svend Brodersen hat den Durchbruch beim FC St. Pauli nicht geschafft. Nun will er in Japan sein Glück versuchen.

Hamburg. Beim FC St. Pauli haben sich Svend Brodersen (24) und Ryo Miyaichi (28) bestens verstanden. Nachdem beide Profis beim Kiezclub keine neuen Verträge erhalten haben, werden sie ab der neuen Saison erneut aufeinandertreffen. Dann aber als Gegner in der japanischen J-League.

Miyaichi spielt Stadtderbys gegen Kumpel Brodersen

Der in Okazaki geborene Miyaichi unterschrieb zu Wochenbeginn einen Vertrag beim Erstligaclub Yokohama F. Marinos. „Wir wünschen Dir alles Gute und viel Erfolg auf Deinem weiteren Weg, Ryo!“, twitterte der hanseatische Zweitligist an den 28 Jahre alten Außenbahnspieler, der nach sechs Jahren in Hamburg nach in sein Heimatland zurückkehrt.

Ryo Miyaichi gehörte zu den beliebtesten Profis beim FC St. Pauli. Verletzungen warfen den Japaner aber immer wieder zurück

Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe von Miyaichis neuem Arbeitgeber zog Torhüter Brodersen nach. Der gebürtige Hamburger wechselt völlig überraschend zum Lokalrivalen von Miyaichis neuem Club. Bei Yokohama FC unterschrieb der Keeper, der als Nummer eins vorgesehen ist, einen Vertrag bis Dezember 2022. Das bestätigte Berater Stefan Pluhar dem Abendblatt.

Brodersen steht im Kader für die Olympischen Spiele

Einen ersten Eindruck seiner neuen Heimat erhält Brodersen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der Schlussmann wurde von Bundestrainer Stefan Kuntz, der das Olympia-Team betreut, für das Weltereignis nominiert. Am 12. Juli reist er nach Frankfurt, wo sich die deutschen Olympia-Fußballer treffen, ehe es einen Tag später nach Asien geht. Das erste Spiel gegen Brasilien (22. Juli) findet ebenso im Stadion von Yokohama statt wie das Endspiel um die Goldmedaille.

Bis zu den Olympischen Spielen, so ist es mit dem FC St. Pauli besprochen, wird sich Brodersen bei der U-23-Mannschaft des Kiezclubs fithalten, ehe für ihn gleich in doppelter Hinsicht ein neues berufliches Abenteuer beginnen wird.