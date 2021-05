FC St. Pauli unterliegt bei Miyaichi-Comeback

Hamburg. Der FC St. Pauli hat einen versöhnlichen Heimabschluss in der Zweiten Liga verpasst. Eine Woche nach der 0:4-Klatsche bei Holstein Kiel mussten sich die in der zweiten Saisonhälfte bisher so starken Hanseaten auch dem Nordrivalen Hannover 96 mit 1:2 (0:1) geschlagen.

Ex-St.-Pauli-Profi trifft am Millerntor für 96

Marvin Ducksch (14. Minute) und Niklas Hult (59.) trafen am Sonntag für die starken Gäste, die sich damit für das 2:3 im Hinspiel revanchierten. Guido Burgstaller (70.) erzielte das einzige Tor für St. Pauli, das neben den Punkten noch James Lawrence durch eine Gelb-Rote Karte (80.) wegen wiederholten Foulspiels verlor.

Torhüter Smarsch darf beim Kiezclub ran und patzt

Im letzten Saison-Heimspiel des Kiezclubs feierte Dennis Smarsch Premiere. Der Ersatzkeeper hatte zunächst Glück, als Hendrik Weydandt nur den Pfosten traf (8.). Dann aber leistete er sich einen dicken Patzer, denn er schoss Torschütze Ducksch an und der Ex-St. Paulianer zum 15. Mal ein. Maximilian Dittgen (35.) und Burgstaller (39.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß, konnten aber nicht vollenden.

Nach dem Wechsel sorgte Hult nach knapp einer Stunde mit einem tollen Lupfer über Smarsch für das 0:2. Doch St. Pauli gab sich noch nicht geschlagen. Daniel-Kofi Kyereh traf erst den Pfosten, im Nachschuss erzielte Burgstaller dann seinen elften Saisontreffer. Nach Lawrence' Ampelkarte war St. Paulis Widerstand aber gebrochen.

Miyaichi mit Saisondebüt gegen Hannover

Und so blieb das Comeback von Offensivspieler Ryo Miyaichi das einzig Positive bei der Heimniederlage. Der Japaner war in dieser Saison wegen einer Wadenverletzung noch nicht zum Einsatz gekommen. "Mein erstes Spiel wieder gemacht zu haben, fühlt sich gut an. Aber wir haben leider verloren. Nach der Roten Karte haben wir es schwer gehabt. Ich hoffe, dass wir nächste Woche nochmal drei Punkte holen", sagte der der Publikumsliebling, der bei St. Pauli wohl keinen neuen Vertrag erhalten wird.

( dpa )