4:0 gegen Würzburg: FC St. Pauli wie ein Aufsteiger

Hamburg. Die Jubel war bei den Profis des FC St. Pauli groß, als ssie sich am Sonnabendnachmittag im Mittelkreis des Millerntor-Stadions versammelten. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz (43) ist durch den nie gefährdeten 4:0 (3:0)-Sieg gegen die Würzburger Kickers drauf und dran, sich in den Aufstiegskampf der Zweiten Liga einzumischen. Mit nun 44 Punkten rangiert St. Pauli lediglich sechs Punkte hinter dem Tabellendritten, der momentan vom Lokalrivalen HSV belegt wird. "

Dabei gab es unmittelbar vor der Partie eine schlechte Nachricht für St. Pauli. Topstürmer Guido Burgstaller stand überraschend nicht im Kader. Der Verein klärte auf, dass der Österreicher aus privaten Gründen nicht mit dabei sein konnte. Für den Torjäger rückte Maximilian Dittgen in die Startformation und bildete im 4-4-2-System mit Omar Marmoush eine Doppelspitze. Keinen Platz im 20 Spieler umfassenden Aufgebot bekamen Innenverteidiger Marvin Knoll und Rechtsverteidiger Sebastian Ohlsson, der nach seinen Adduktorenproblemen noch nicht wieder einsatzbereit war.

Erneuter Blitzstart für den FC St. Pauli

Von Beginn an entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, bei dem der in den vergangenen Wochen überragende Marmoush das erste Ausrufezeichen setzte. Die Leihgabe des VfL Wolfsburg marschierte in der vierten Minuten durch das Mittelfeld und schloss aus rund 17 Metern ab. Sein Schuss wurde von Würzburgs Abwehrspieler Tobias Kraulich derart glücklich per Hacke abgefälscht, sodass sich der Ball mit einer Bogenlampe zur Führung ins Netz senkte.

Benatelli staubt im Stile eines Mittelstürmers ab

Mit dem frühen Treffer rücken dominierten die Kiezkicker die Partie nach Belieben. Die akut abstiegsgefährdeten Kickers hatten große Mühe, die Spielfreude der Gastgeber zu unterbinden. Da war das nächste Tor nur eine Frage der Zeit. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke scheiterte in der 18. Minute zunächst noch Kapitän Philipp Ziereis an Torhüter Fabian Giefer, doch Rico Benatelli stand goldrichtig, und staubte im Stile eines Mittelstürmers eiskalt ab. Der Mittelfeldspieler hatte bereits beim 1:1 im Hinspiel getroffen.

Paqarada erhöht per Sonntagsschuss am Sonnabend

Und die verrückte Tor-Show am Millerntor ging weiter. Nur fünf Minuten später fasste sich Linksverteidiger Leart Paqarada aus knapp 23 Metern ein ein Herz und traf wunderschön per Weitschuss zum 3:0 gegen völlig überforderte Würzburger. Die Gastgeber hatten nach 30 Minuten starke 81 Prozent Passquote und 60 Prozent Ballbesitz. Zahlen eines Aufstiegskandidaten.

Würzburger Kickers völlig überfordert mit St. Pauli

In der Folge beruhigte sich die Partie ein wenig, St. Paulis Torhüter Dejan Stojanovic hatte aber weiterhin einen extrem ruhigen Arbeitstag. Der einzige Schuss, der halbwegs gefährlich auf das Tor flog, ging in der 36. Minute deutlich über den Kasten. So ging das Schultz-Team mit einer hochverdienten 3:0-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Scheibenschießen gegen nicht zweitligataugliche Würzburger weiter. In der 50. Minute traf Daniel Kofi Kyereh nach mustergültiger Flanke von Paqarada per sehenswertem Volleyschuss zum 4:0. Für den offensiven Mittelfeldspieler war es bereits der neunte Saisontreffer.

St. Pauli mit einer der besten Saisonleistungen

Nach der souveränen Führung entschied sich Trainer Schultz mit Hinblick auf das Auswärtsspiel am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf, einige Stammkräfte zu schonen. In der 56. Minute wechselte der 43-Jährige gleich dreifach. Für James Lawrence, Rodrigo Zalazar und Marmoush kamen Lukas Daschner, Tore Reginiussen und Christian Viet.

An den Spielverhältnissen änderte der Dreifachwechsel nichts. Der kurz zuvor eingewechselte Offensivspieler Daschner verpasste gleich zweimal (60.,66.) aus aussichtsreicher Position das fünfte Tor. Und so blieb es am Ende beim 4:0. St. Pauli zeigte eine der besten Saisonleistungen und profitierte darüber hinaus von einer desolaten Würzburger Mannschaft. Am Ende hatte das Schultzteam 66 Prozent Ballbesitz bei einer Torschussstatistik von 16:1.