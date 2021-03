Derbyheld Veerman hat sein Glück in der Heimat gefunden

Hamburg. Für St.Paulis früheren Stürmer Henk Veerman wird das anstehende Wochenende ein ganz besonderes. Zum einen wird es das erste Osterfest sein, das seine Familie zu viert feiert, denn vor eineinhalb Wochen brachte Veermans Ehefrau Alyssa Stammhalter Joe zur Welt, der nun an der Seite des inzwischen zweieinhalb Jahre alten Jake das Leben der Veermans bereichert. Zum anderen steht für den Torjäger in Diensten des SC Heerenveen in der niederländischen Erendivisie am Sonntag das Heimspiel gegen den souveränen Tabellenführer Ajax Amsterdam auf dem Plan.

An das Hinspiel im vergangenen Oktober hat Veerman gemischte Erinnerungen. Er ging damals mit seinem Team 1:5 unter, das Ehrentor aber gelang ihm. Inzwischen hat der 30-Jährige Angreifer in 26 Ligaspielen 13 Treffer erzielt und ist mit Abstand der erfolgreichste Torschütze seines Teams, das sich als Zehnter im gesicherten Mittelfeld der niederländischen Topliga befindet.

Veerman hatte bei den Fans viele Sympathien gewonnen

Die Ernüchterung bei den Fans des FC St. Pauli war groß, als Veerman im August vergangenen Jahres während des Trainingslagers in Herzlake seine Sachen packte und den Kiezclub trotz des noch ein Jahr laufenden Vertrages verließ. In seinen zwei Jahren am Millerntor – unterbrochen durch einen Kreuzbandriss – hatte er nicht nur wegen seiner 17 Treffer in 38 Spielen viele Sympathien gewonnen. Höhepunkt war zweifellos das Führungstor beim 2:0-Triumph im Volksparkstadion gegen den HSV im Februar 2020.

Am Ende aber siegte der ausgeprägte Familiensinn in Veerman. Im ersten Corona-Lockdown 2020, als nicht nur Geschäfte, sondern auch Spielplätze geschlossen waren, fühlte sich seine Frau Alyssa mit Sohn Jake in der fremden Stadt einsam. So nahm der Wunsch, zurück in die Heimat zu ziehen, konkrete Formen an. Und als der SC Heerenveen, von dem Veerman im Sommer 2018 zu St. Pauli gekommen war, auch noch bereit war, eine in Corona-Zeiten sehr willkommene Ablöse von rund 1,5 Millionen Euro zu zahlen, ging die Rückholaktion sehr schnell über die Bühne.

Christian Conteh hat körperliche Probleme

Ganz anders als Veerman erging es einem anderen Offensivspieler St. Paulis, der in die Erendivisie wechselte. Christian Conteh (21) kämpft auch bei Feyenoord Rotterdam mehr mit seinem eigenen Körper als mit Gegenspielern und hat in dieser Saison gerade einmal 28 Minuten in der niederländischen Topliga gespielt. Zuletzt war er wieder einmal mit einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht. So bleibt vorerst nur die Erinnerung an seine Auftritte zu Beginn der vergangenen Saison, als er in Bielefeld und gegen Kiel mit Toren begeisterte.

Nach zweieinhalb Jahren endete im vergangenen Sommer auch das Engagement von Dimitrios Diamantakos am Millerntor, mit elf Treffern gemeinsam mit Veerman bester Torschütze der Saison 2019/20. Der griechische Stürmer entschloss sich früh, das Angebot von Hajduk Split anzunehmen, statt sich bei St. Pauli auf längere Verhandlungen einzulassen.

Dimitrios Diamantakos nicht glücklich in Kroatien

Richtig glücklich geworden ist der 28 Jahre alte Linksfuß in Kroatien allerdings nicht. Nur 14 von 26 Spielen hat er für den aktuellen Tabellenfünften bestritten und gerade einmal zwei Tore erzielt. Derzeit ist er wieder verletzt.

Gern hätte Mittelfeldspieler Johannes Flum noch ein Jahr am Millerntor angehängt, doch der 33-Jährige bekam keinen neuen Vertrag. Jetzt steht er als Führungsspieler des U-23-Teams des SC Freiburg als Tabellenführer der Regionalliga Südwest vor dem Aufstieg. Am Wochenende feierte er ein 2:0 gegen das zweite Team der TSG Hoffenheim.

Mittelfeldspieler Afeez Aremu (21) brach die Trainingseinheit am Montag frühzeitig ab und humpelte in den Kabinentrakt.

