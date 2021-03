Neue Quarantäne-Regelung: Lawrence kann doch für Wales ran

Hamburg. Innenverteidiger James Lawrence vom FC St. Pauli kann nun doch zur walisischen Nationalmannschaft nachreisen. Wie der Kiezclub am Sonntag mitteilte, wurde dies möglich, da die Hamburger Gesundheitsbehörde dem Profi bescheinigte, dass er nach seiner Rückkehr nicht in eine 14-tägige Quarantäne muss.

Vorausgegangen war im Zuge der Corona-Pandemie die Streichung Großbritanniens, Nordirlands und Irlands von der Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Virusvarianten-Gebiete. Der 28 Jahre alte Abwehrchef Lawrence tritt am Dienstag (20.45 Uhr) mit Wales zum Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Tschechien an.

( lno/HA )