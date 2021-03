Für den FC St. Pauli gibt es noch einige lohnende Ziele

Hamburg. Für St. Paulis Trainer Timo Schultz ist die Sache klar. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause, aber deswegen werden wir nicht einen Schritt weniger machen“, sagte der 43-Jährige nach dem 2:1-Sieg beim VfL Osnabrück.

Der auf zwölf Punkte ausgebaute Vorsprung auf den von den Niedersachsen belegte Abstiegsrelegationsplatz hat die Zweifel am Klassenverbleib des Millerntorteam auf ein Minimum reduziert. Das liegt auch daran, dass angesichts der in Osnabrück gezeigten Verfassung kaum denkbar erscheint, dass St. Pauli seinen jetzt 35 gesammelten Punkten in den verbleibenden acht Spielen keine weiteren mehr hinzufügen wird.

Sportchef Andreas Bornemann warnt

Sportchef Andreas Bornemann allerdings warnt: „Ich halte es noch für zu früh, davon zu sprechen, dass der Klassenerhalt für uns sicher ist. Das wäre auch nach innen das falsche Signal. In dieser Liga gibt es praktisch nichts, was nicht möglich ist“, sagte er am Montag im Gespräch mit dem Abendblatt.

Ebenso wie Trainer Schultz setzt auch Bornemann darauf, dass die Mannschaft, die derzeit mit 19 Punkten die Rückrundentabelle anführt, im letzten Saisondrittel „das Maximale herausholt“ und sich nicht mit dem Erreichten zufrieden gibt. „Das funktioniert am besten, wenn wir immer das nächste Spiel so angehen, als wäre es das wichtigste in der Saison“, sagt er.

Und weiter: „Wir müssen die Intensität und Leidenschaft aufrechterhalten. Die Kunst ist, eine gesamte Saison konstant auf einem hohen Niveau zu spielen.“ Dies gelang vor einem Jahr Arminia Bielefeld und stieg als Zweitligameister auf. An diesem Donnerstag bestreitet St. Pauli ein Testspiel gegen die Ostwestfalen.

Gelingt es dem St.-Pauli-Team, das Niveau und die Punktausbeute im Saisonendspurt hoch zu halten, scheint sogar der sechste Tabellenplatz noch möglich. Es wäre seit der Saison 2015/16, als der vierte Rang heraussprang, die beste Platzierung. Dies würde auch in der finanziell wichtigen Fernsehgeldtabelle hilfreich sein, in der Erzgebirge Aue noch direkt vor St. Pauli rangiert.

( C.H. )