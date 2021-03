FC St. Pauli siegt in Osnabrück nach Elfmetergeschenk an Marmoush

Osnabrück. Der FC St. Pauli hat in der 2. Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Kiezkicker gewannen am Sonntag beim VfL Osnabrück mit 2:1 (0:0) und bauten den Vorsprung auf die Niedersachsen auf dem Relegationsplatz auf zwölf Punkte aus.

Sechs Tage nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn zeigte das Team von Trainer Timo Schultz eine solide Leistung und siegte verdient. Guido Burgstaller durch einen umstrittenen Foulelfmeter (51. Minute) und Omar Marmoush (65.) erzielten die Treffer für den FC St. Pauli. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Marc Heider (79.) war für die Osnabrücker zu wenig. Der VfL bleibt damit auf dem Relegationsplatz 16.

St. Pauli: Elfmetergeschenk für Marmoush

Allerdings war der Elfmeter zur Führung ein Geschenk des Schiedsrichtergespanns. Denn Osnabrücks Kapitän Maurice Trapp hatte St. Paulis pfeilschnellen Stürmer Omar Marmoush bei seinem Tackling gar nicht berührt. "Manche Leute sind dafür gemacht, manche nicht", sagte Trapp über den Videoschiedsrichter.

Der Verteidiger erzählte, Marmoush habe ihm gegenüber eingeräumt, dass der Strafstoß eine Fehlentscheidung war. Doch davon wollte Schiedsrichter Martin Thomsen nichts wissen. "Ich finde es sehr schade, dass der Schiedsrichter Marmoush nicht gefragt hat, obwohl ich ihn darum gebeten habe", klagte Trapp.

Tatsächlich war in mehreren Wiederholungen keine strafwürdige Berührung Trapps zu erkennen. Dennoch griff der Videoschiedsrichter nicht ein. Warum, das dürfte dem Unparteiischen ein Geheimnis bleiben. St. Paulis Burgstaller interessierte sich nur bedingt für das Nichteingreifen des VAR. Der Stürmer nahm das Geschenk dankend an und verwandelte den folgenden Elfmeter souverän zum 1:0.

Osnabrück glaubt an Klassenerhalt

Somit muss Osnabrück auch unter Markus Feldhoff weiter auf den ersten Heimsieg des Jahres warten. „Wir glauben noch hundertprozentig daran, da unten wieder rauszukommen. Die Mannschaft hat ein besseres Gesicht gezeigt als zuletzt und kommt auch wieder in aussichtsreichere Positionen“, sagte Trapp.

St. Pauli siegt verdient in Osnabrück

St. Pauli hatte die Partie an der Bremer Brücke anfangs gut im Griff. Die Gäste wirkten nach dem 0:2 gegen Paderborn keineswegs verunsichert und machten viel Druck. Rodrigo Zalazar per Fallrückzieher (3.) und Burgstaller aus der Drehung (25.) vergaben gute Gelegenheiten. Die Osnabrücker brauchten eine Weile, um in die Partie zu finden, steigerten sich dann aber und gestalteten die Begegnung ausgeglichen. Kurz vor der Pause wäre der VfL fast in Führung gegangen, ein Kopfball von Timo Beermann strich ganz knapp am Hamburger Tor vorbei (41.).

Auch nach der Pause kam der FC St. Pauli wieder schwungvoller aus der Kabine und ging in der 51. Minute durch einen sehr umstrittenen Foulelfmeter in Führung. Nach einem Zweikampf zwischen Maurice Trapp und Marmoush zeigte Schiedsrichter Martin Thomsen zur Verwunderung aller Beteiligten auf den Elfmeterpunkt. Burgstaller ließ sich die Chance nicht entgehen.

Marmoush-Tor aberkannt

Der VfL wirkte geschockt. Kurz nach der Führung hätte Burgstaller auf 2:0 erhöhen können, scheiterte aber an Osnabrücks Torwart Philipp Kühn. Wenig später bauten die Gäste die Führung doch aus. Nach schönem Zuspiel von Daniel-Kofi Kyereh vollstreckte der starke Marmoush sicher. Der aus Wolfsburg ausgeliehene Stürmer traf kurz darauf erneut, das Tor wurde nach Rücksprache mit dem Videoassistenten aber wegen Abseits nicht gegeben. Eine ebenfalls strittige Entscheidung.

Elf Minuten vor dem Ende kamen die Osnabrücker noch einmal zurück in die Partie. Der eingewechselte Heider verkürzte auf 1:2 und sorgte so doch noch für eine spannende Schlussphase. Doch die Hanseaten wurden nicht nervös und brachten die Führung über die Zeit.

Die Statistik

Osnabrück: Kühn - Gugganig (69. Multhaup), Beermann, Trapp - Ajdini, Taffertshofer, Wolze (62. Heider) - Bapoh (62. Henning), Reis (87. Müller) - Kerk, Schmidt (62. Santos). - Trainer: Feldhoff

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve)

Tore: 0:1 Burgstaller (51. Elfmeter), 0:2 Marmoush (65.), 1:2 Heider (79.)

Zuschauer: keine

Gelbe Karten: Ajdini - Ziereis (3)

Torschüsse: 13:14

Ecken: 3:6

Ballbesitz: 41:59 Prozent

( lno/sid/wal )