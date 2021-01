Wiedersehen mit dem FC St. Pauli ohne große Freude

Hamburg. Wenn unter den Anhängern des FC St. Pauli das Thema Marvin Ducksch zur Sprache kommt, verfinstern sich meist die Mienen. Im Sommer 2016 hatte St. Paulis damaliger Sportchef Thomas Meggle den hochveranlagten Stürmer von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft geholt und mit diesem Deal große Hoffnungen verbunden. Doch der sensible Ducksch kam am Millerntor nie richtig an, legte oft eine schon bemitleidenswerte Körpersprache an den Tag und brachte es in zehn Ligaspielen gerade einmal auf ein Tor, ehe er bereits nach einem halben Jahr an Holstein Kiel verliehen wurde. Dort blühte er bekanntlich richtig auf, schoss die Kieler in die Zweite Liga und trumpfte auch in der Saison danach groß auf.

Unvergessen ist, dass sich Ducksch nach dem Ende der eineinhalb Jahre dauernden Leihe öffentlich weigerte, wieder für St. Pauli zu spielen, obwohl sein Vertrag am Millerntor noch ein Jahr gültig war. Immerhin brachte er St. Pauli danach rund zwei Millionen Euro an Ablöse von Fortuna Düsseldorf ein. Von dort zog es ihn aber schon nach einem Jahr zu Hannover 96.

Ducksch hat sich in Form geschossen

An diesem Sonnabend (13 Uhr, Sky und Liveticker abendblatt.de) kommt es wieder einmal zu einem direkten Aufeinandertreffen von Ducksch und dem FC St. Pauli. Der inzwischen 26 Jahre alte Mittelstürmer gilt bei den 96ern im Moment wieder als gesetzt für die Startelf, nachdem er bei den Niedersachsen bisher auch nicht immer für Begeisterung gesorgt hat. Doch es scheint, als habe er sich rechtzeitig zum Nordderby gegen seinen ehemaligen und ungeliebten Club in Form geschossen. Zuletzt trug er zwei Treffer zu den Siegen seines Teams gegen Sandhausen (4:0) und in Darmstadt (2:1) bei. „In Topform bin ich noch nicht“, sagte Ducksch nach dem jüngsten Sieg in Darmstadt. Es klang wie eine Kampfansage an St. Pauli des Angreifers, der jetzt schon auf acht Saisontreffer gekommen ist.

Dreimal ist er bereits in den vergangenen Jahren auf dem Spielfeld auf das Millerntorteam getroffen, noch ist seine Bilanz allerdings negativ. Mit Kiel verlor er zweimal (0:1 und 2:3) gegen St. Pauli, zuletzt aber gab es in der Schlussphase der vergangenen Saison einen 4:0-Erfolg im Stadion am Maschsee, bei dem auch er selbst zu den Torschützen gehörte. Einmal, bei Hannovers 1:0-Sieg am Millerntor in der vergangenen Saison, hatte er das damals ziemlich niveaulose Treiben auf dem Platz von der Reservebank aus verfolgen müssen.

Ducksch gilt als Vollstrecker

„Marvin ist ein Topstürmer der Liga, ein richtig guter Vollstrecker“, sagt St. Paulis Trainer Timo Schultz über Ducksch. „Er hat eine sehr gute Schnelligkeit und eine top Abschlussstärke.“ Dazu komme noch seine Qualität am ruhenden Ball. „Selbst wenn er mal nicht so im Spiel ist, oder man es schafft, ihn aus dem Spiel zu nehmen, hat er immer noch seine Standardsituationen, mit denen er auf eine sehr gute Quote kommt“, sagt Schultz weiter. Freistöße rund um den eigenen Strafraum sollte St. Pauli also tunlichst vermeiden.

Danach ist für Schultz aber auch schon Schluss mit der Schwärmerei für einen gegnerischen Spieler, der in der aktuellen Verfassung auch seinem eigenen Team gut zu Gesicht stehen würde. „Ich will gar nicht so viel über einen Ex-Spieler sprechen, der torgefährlich ist. Wir haben das in jüngster Zeit zu häufig zu groß zum Thema gemacht. Dann haben sie meistens auch getroffen“, sagt Schultz. Tatsächlich gehörte zuletzt der Ex-St.-Paulianer Rouwen Hennings zu den Torschützen von Düsseldorfs 3:0-Erfolg am Millerntor. Und Fin Bartels glänzte zuletzt für Kiel mit einer perfekten Torvorlage zum 1:1-Endstand.

Hannoveraner sind holprig in die Saison gestartet

Während sich die holprig in die Saison gestarteten Hannoveraner mit ihren beiden Siegen nach dem Jahreswechsel in der Tabelle nach oben gearbeitet haben, hat St. Pauli immerhin seine beiden jüngsten Spiele nicht verloren, wartet aber seit Ende September auf den zweiten Saisonsieg. Ein wenig Mut im Kampf um den Klassenverbleib macht, dass die neu verpflichteten Profis wie Torwart Dejan Stojanovic, Offensivspieler Omar Marmoush und auch Verteidiger Adam Dzwigala gegen die starken Kieler einen guten Eindruck hinterlassen haben. Dzwigala wird voraussichtlich in die Innenverteidigung zurückkehren, nachdem er gegen Kiel den gelbgesperrten Rechtsverteidiger Sebastian Ohlsson vertreten hatte.

„Natürlich sind die Neuzugänge für uns ein elementarer Punkt, weil sie neben der sportlichen Qualität auch noch ein frisches, unvorbelastetes Element mit hineinbringen. Omar ist dafür ein gutes Beispiel“, sagte dazu Timo Schultz. Ähnliches gilt für Mittelstürmer Guido Burgstaller, der gegen Kiel sein Startelfcomeback feierte. Auch der Österreicher, der vom 19. Oktober an bis zum Jahreswechsel nach einer Gefäßverletzung im Bauchraum ausgefallen war, ist fast wie ein weiterer Zugang zu betrachten und besitzt vom Potenzial her ähnliche Qualitäten wie Marvin Ducksch.

Eric Smith muss in den Trainingsrhythmus kommen

Noch kein Thema für die Startelf an diesem Sonnabend ist hingegen der zuletzt als physisch robuster „Sechser“ verpflichtete Schwede Eric Smith (23). „Eric hat am 6. Dezember sein letztes Spiel gehabt und zudem eigentlich nur auf Kunstrasen gespielt und trainiert. Danach war er vier Wochen raus und hat jetzt erst drei Einheiten auf Naturrasen absolviert. Er muss erst einmal wieder in einen gewissen Trainingsrhythmus kommen, bevor wir von der Startelf sprechen können“, stellte Schultz jetzt klar. Damit relativierte der Trainer die zuvor von ihm und Sportchef Andreas Bornemann ausgegebene Devise, nur Winterzugänge verpflichten zu wollen, die eine Soforthilfe darstellen.

So wird voraussichtlich wie schon gegen Holstein Kiel Rico Benatelli die Aufgabe erhalten, als Abfangjäger vor der Abwehr zu agieren und bei eigenem Ballbesitz zum Spielaufbau entscheidend beizutragen. Im laufstarken Mittelfeldspieler sieht Schultz einen der Akteure, die in der neuen Konstellation zu den Führungskräften zählen sollen.

Grundsätzlich aber wird es für sein Team, so Schultz, bei den heimstarken Hannoveranern (16 von 23 Punkten) darauf ankommen, die im Training erarbeiteten Inhalte, insbesondere in der Defensivarbeit, auch im Spiel auf den Platz zu bringen. „Wenn uns das gelingt, sind wir auch eine gute Mannschaft“, sagt er, nachdem er in den Übungseinheiten nach den jüngsten Punktgewinnen einen Stimmungs-Aufschwung im Training wahrgenommen hat.

Hannover 96: Esser – Muroya, Franke, Hübers, Hult – Bijol – Kaiser, Haraguchi – Schindler, Sulejmani – Ducksch.

FC St. Pauli: Stojanovic – Ohlsson, Dzwigala, Buballa, Paqarada – Benatelli, Becker – Marmoush, Zalazar, Kyereh – Burgstaller.