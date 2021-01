St. Paulis Neustart für ein besseres 2021

Trainer Timo Schultz setzt auf mehr Disziplin sowie am Sonntag in Fürth auf Zugang Dzwigala und vorerst weiter auf Torwart Brodersen.

Hamburg. An guten Vorsätzen und Absichtserklärungen mangelt es beim FC St. Pauli zu Beginn des Jahres 2021 nicht. Geprägt sind diese allerdings vom Bewusstsein, dass es im sportlichen Bereich nicht nur deutlich besser als 2020 laufen soll, sondern unbedingt auch muss, um sich nicht im Mai in der Dritten Liga wiederzufinden. Mit dem Begriff „Katastrophe“ hat Präsident Oke Göttlich ein solches Abstiegsszenario schon einmal drastisch, aber auch vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht zutreffend eingeordnet. „Wir alle haben uns vorgenommen, das alte Jahr aus den Klamotten zu schütteln und mit mehr Zuversicht und Optimismus in die nächsten Spiele zu gehen“, sagte denn auch Cheftrainer Timo Schultz am Neujahrstag unmittelbar vor der ersten Trainingseinheit nach dem Jahreswechsel.

Die Liste der Negativerlebnisse aus 2020 ist lang. In 28 Spielen des Kalenderjahres gab es nur fünf Siege, kein einziger davon außerhalb Hamburgs. Dazu ist das Team jetzt seit dem 4:2 gegen Heidenheim am 27. September ohne dreifachen Punktgewinn. „Vielleicht kann man jetzt einfach mal einen Haken dahinter machen“, sagte Schultz denn auch, wohlwissend, dass Negativserien nicht durch den Kalender, sondern nur auf dem Platz beendet werden können.

Spieler trainierten am zweiten Weihnachtstag und am 1. Januar

Vieles ist wegen Corona für die Fußballprofis anders als sonst im Winter gewohnt. Nie zuvor in seiner Karriere als Spieler und Trainer habe er am zweiten Weihnachtstag und am 1. Januar trainiert, berichtete Schultz. Mithin stellt sich die Frage, ob es Fluch oder Segen ist, dass er und sein Team schon an diesem Sonntag (13.30 Uhr, Sky und Liveticker abendblatt.de) mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg. Greuther Fürth die erste Gelegenheit, aber auch die Pflicht haben, die Vorsätze in die Tat umzusetzen.

Viel schwerer als beim aktuellen Tabellendritten anzutreten, könnte die erste Aufgabe des neuen Jahres für St. Paulis Profis allerdings kaum sein. Timo Schultz geriet schon fast ins Schwärmen, als er über die Franken sprach. „Die Mannschaft ist über drei, vier Jahre gewachsen. Spieler wie Ernst, Seguin, Sarpei und Stach, die vor zwei, drei Jahren noch Probleme hatten, haben sich über Spielpraxis und Erfahrung zu sehr guten Zweitligaspielern entwickelt.

Heute sind sie 25, 26 Jahre alt, die Abläufe bei ihnen stimmen“, sagte er. Gleichzeitig sah er auch bei seinen jüngeren Akteuren das Potenzial, eine ähnliche Entwicklung zu nehmen. „Die personelle Kontinuität zahlt sich aus. Für mich wird die Mannschaft am Ende unter den ersten drei stehen“, prognostizierte St. Paulis Trainer.

Für den Neustart hat Schultz mit seinem Trainerteam einige Abläufe verändert

Für den Neustart hat Schultz mit seinem Trainerteam einige Abläufe verändert. „Es geht nicht um Mega-Inhalte, die wir über den Haufen werfen, sondern um Kleinigkeiten, um die Sinne zu schärfen“, versuchte er, die Maßnahmen kleinzureden. Dann nannte er aber mit Veränderungen des täglichen Treffzeitpunktes, der Anwesenheitspflicht auf dem Trainingsgelände und neuen Vorgaben im Bereich der Pflege einige konkrete Maßnahmen, die sich unter dem Begriff Disziplin einordnen lassen.

Eine wichtige Veränderung hatte Schultz schon in den beiden Spielen vor dem Jahreswechsel vorgenommen, als er Svend Brodersen (23) anstelle des langjährigen Stammkeepers Robin Himmelmann (31) ins Tor stellte. Die fünf Gegentore in den Partien gegen Aue (2:2) und Düsseldorf (0:3) hält er ihm nicht vor. „Svend hat es in den beiden Spielen ordentlich gemacht und präsentiert sich auch im Training stabil. Daher hat er die Nase im Moment vorn“, sagte Schultz, ohne sich festzulegen, für welchen Zeitraum diese Rangordnung gilt.

Als „Spekulation“ bezeichnete er zwar das Vorhaben, schon in diesem Monat eine neue Nummer eins zu verpflichten, schloss dies aber auch nicht aus. Für jeden möglichen Zugang gilt: „Er muss sofort auf dem Platz stehen, mit der Situation umgehen können, im Idealfall Führungsaufgaben übernehmen und uns auf jeden Fall besser machen.“ Sofort spielen kann auf jeden Fall der bereits verpflichtete Adam Dzwigala. Da Philipp Ziereis und James Lawrence noch nicht wieder hundertprozentig fit sind, spricht viel für den Startelfeinsatz des 25 Jahre alten Polen. „Wir haben ihn nicht verpflichtet, damit er nur trainiert und auf der Bank sitzt“, sagte Schultz am Freitag.

SpVgg. Greuther Fürth: Burchert – Meyerhöfer, Jaeckel, Mavraj, Raum - Stach – Seguin, Green – Ernst – Hrgota –Nielsen.

FC St. Pauli: Brodersen – Ohlsson, Dzwigala, Knoll, Paqarada – Benatelli, Becker, Dittgen, Zalazar, Kyereh – Makienok.