Holt der FC St. Pauli noch einen neuen Torhüter?

Hamburg. Svend Brodersen schlenderte am Mittwochvormittag als letzter der drei Torhüter vom Trainingsplatz. Der 23-Jährige sprach mit Teampsychologe Christian Sprekels und wirkte dabei bestens gelaunt. Ein Hinweis darauf, dass der Stammkeeper von vor der Weihnachtspause auch der Stammkeeper nach der Mini-Pause ist? Wohl nicht. Die Entscheidung, wer am Sonntag im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth das Tor des FC St. Pauli hüten wird, steht noch aus.

Am Neujahrstag wird Cheftrainer Timo Schultz (42) in der ersten Pressekonferenz des neuen Jahres aller Voraussicht nach Licht ins Dunkle bringen. Zumindest was das Spiel bei den Franken betrifft. Was beim Kiezclub anschließend zwischen den Pfosten geschieht, ist völlig offen.

St. Pauli will neuen Torwart verpflichten

Neben Brodersen, dem langjährigen Stammtorwart Robin Himmelmann (31) und dem erst im Sommer von Hertha BSC verpflichten Dennis Smarsch (20), könnte nach Abendblatt-Informationen im Winter noch ein weiterer Schlussmann verpflichtet werden. „Wir schauen grundsätzlich auf allen Positionen den Markt an, sehen aber vor allem auf den zentralen, defensiven Positionen einen Bedarf“, sagte Sportdirektor Andreas Bornemann, der sich offiziell zum Torwartthema allerdings nicht weiter äußern wollte.

Bereits im Sommer gab es bei dem 49-Jährigen die Idee, einen Neuanfang auf der Torwartposition zu vollziehen. Brodersen war mit seinem Status als Ersatzkeeper unzufrieden und liebäugelte mit einem Vereinswechsel. Darüber hinaus gab es Zweifel, ob Himmelmann der richtige Mann für den sportlichen Umbruch ist.

Warum Himmelmann nicht mehr die Nummer eins ist

Doch Torwarttrainer Mathias Hain und Cheftrainer Schultz entschieden sich, den Konkurrenzkampf zwischen Himmelmann, Brodersen und Smarsch auszurufen. In der Sommervorbereitung setzte sich Himmelmann, seit 2012 im Verein, gegen die beiden Herausforderer durch und wurde sogar in den Mannschaftsrat berufen. Anfang Dezember verlor Himmelmann nach dem 1:2 in Braunschweig daher überraschend seinen Stammplatz.

Der Vorwurf: Der Routinier würde zwar keine kapitalen Fehler machen, aber eben auch keine Partien gewinnen. Zudem sollte der Torwartwechsel ein Hallo-Wach-Signal sein, das die gesamte Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga wachrütteln sollte. Interviews hat Himmelmann seit seiner Demontage nicht gegeben. Auf seiner persönlichen Facebook schrieb er: „Es läuft nicht gut, tabellarisch gesehen sogar katastrophal… Und für mich persönlich, naja, ich konnte leider auf dem Platz zuletzt nicht mehr helfen, und ich denke jeder weiß, dass mich das auffrisst.“

In den Spielen gegen Erzgebirge Aue (2:2) und Fortuna Düsseldorf (0:3) erhielt das Eigengewächs Svend Brodersen seine Chance, spielte solide, war aber nicht der erhoffte Gamechanger. Da sich auch Smarsch im Training nicht aufdrängt, könnte nun die Verpflichtung eines gestandenen Keepers die Torhüter-Baustelle auf St. Pauli endgültig schließen.