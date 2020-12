FC St. Pauli: Bornemann sucht zwei bis drei neue Spieler

Hamburg. Richtig abschalten vom tristen Fußball-Alltag wird Andreas Bornemann an den Weihnachtstagen kaum. Den Sportchef des FC St. Pauli beschäftigt unweigerlich die von ihm als „gefährlich“ bezeichnete Situation der Zweitligamannschaft, die seit zehn Spielen sieglos ist und Abstiegsrang 17 belegt. Die Suche nach personellen Verstärkungen erlaubt keine Pause. „Nach Adam Dzwigala, den wir schon verpflichtet haben, reden wir von zwei oder auch drei weiteren Spielern“, sagte jetzt Bornemann im Gespräch mit Hamburger Medienvertretern.

„Es ist kein Geheimnis, dass es um eine zentrale Mittelfeldposition geht“, sagt Bornemann weiter über die am dringendsten benötigte Kader-Aufrüstung. „Wir hatten uns da schon bis zum Ende der Sommer-Transferperiode bemüht.“ Das lässt den Schluss zu, dass er sich Absagen einhandelte. Die Hoffnung, der erst 21 Jahre alte Afeez Aremu könnte diese Rolle befriedigend ausfüllen, bestätigte sich bisher nicht. „So ein Spieler, der richtig gut funktioniert, kann eine Mannschaft im Idealfall zehn bis 20 Prozent besser machen“, betont Bornemann.

Auch Führungsqualität ist gefragt

Der neue „Sechser“ soll aber nicht nur den sportlichen Anforderungen entsprechen, sondern möglichst auch Führungsqualität mitbringen. Das Vakuum in dieser Hinsicht in St. Paulis Kader hat auch Bornemann als Problem erkannt. „Wir haben die Saison in der Erwartung geplant, dass Spieler wie Avevor, Ziereis, Knoll und Himmelmann zu alter Stärke zurückfinden. Dazu noch Buballa, für den die vergangene Saison seine bisher beste war. Dies sollte das stabile Korsett für die entwicklungsfähigen Spieler und die Talente aus dem eigenen Nachwuchs sein. Aus verschiedensten Gründen, auch durch Verletzungen, sind diese Erwartungen nicht erfüllt worden“, analysiert der Sportchef treffend.

„Es ist aber falsch, diese fünf Spieler des Mannschaftsrates als Schuldige der Situation zu bezeichnen“, stellt Bornemann klar. Von außen seien als erfahrene Spieler noch Guido Burgstaller und James Lawrence hinzugekommen. Doch Stürmer Burgstaller verletzte sich bekanntlich bei seinem zweiten Einsatz, und Verteidiger Lawrence gab erst am 21. November sein Startelfdebüt in dieser Saison.

Keine vereinsinterne Strafe für Daniel-Kofi Kyereh

Unterdessen wird Offensivspieler Daniel-Kofi Kyereh für das Wegtreten einer Fotokamera nach seiner Auswechslung im jüngsten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) keine vereinsinterne Strafe bekommen. Er muss aber für den entstandenen Sachschaden aufkommen. „Eine Geldstrafe aber wäre für mich eindeutig zu viel für das, was da passiert ist“, sagte Bornemann auf Nachfrage.

Die Entscheidung von Trainer Timo Schultz, Torwart Robin Himmelmann als Nummer eins vor dem Spiel gegen Aue zunächst bis zum Jahresende abzulösen kann Sportchef Bornemann nachvollziehen. „Natürlich besprechen wir so eine tiefgreifende Entscheidung. Svend hat sich die Chance über Jahre erarbeitet, während Robin vielleicht eine Phase auch ohne das nötige Spielglück hatte. Vielleicht wollte der Trainer auch von ganz hinten einen anderen Impuls setzen und einen lauteren Mann im Tor haben“, sagte Bornemann jetzt.

Wird der Vertrag Himmelmanns verlängert?

Völlig offen ist dabei bislang, wie es nach dem Jahreswechsel weitergeht. Ebenso unklar ist, ob der Verein den Vertrag Himmelmanns, der im Sommer seit neun Jahren bei St. Pauli sein wird, ein weiteres Mal verlängert. „Wie es mit Robin nach der Saison weitergeht, besprechen wir wie bei allen anderen, bei denen der Vertrag ausläuft, intern und teilen die Entscheidung dem Spieler als erstes mit“, sagte Bornemann auf Nachfrage.

Eine Absage erteilt Bornemann unterdessen der Forderung, das vergleichsweise junge Trainerteam durch einen erfahreneren Mann zu ergänzen. „Sein engstes Mitarbeiterteam zusammenzustellen, ist immer die Entscheidung des Cheftrainers. Wir haben die Komponente Erfahrung über Matze Hain“, sagt der Sportchef und nennt dabei den langjährigen Torwarttrainer, der bis 2011 auch aktiver Spieler beim Kiezclub war. „Es ist nicht unsere Absicht, jetzt von außen einen weiteren erfahrenen Co-Trainer dazu zu holen. Ich sehe unsere sportliche Situation auch nicht in einem Zusammenhang damit, dass wir zwei junge Co-Trainer haben“, sagte Bornemann.

Bleibt am Ende die Frage, was denn angesichts der mageren Ausbeute von acht Punkten aus zwölf Spielen und Platz 17 überhaupt noch ein Anlass für Hoffnung für die verbleibenden 22 Partien im neuen Jahr sein kann. „Es macht mir Mut, dass wir zusammenhalten. Dazu kommt, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen und nichts beschönigen. Und gut ist, dass wir noch eine ordentliche Strecke in der Saison zu gehen haben“, sagt Bornemann. Aber er warnt auch davor, das Nachholspiel beim Schlusslicht Würzburger Kickers am 6. Januar schon jetzt auf der Habenseite zu verbuchen. „Wir dürfen uns nicht reich rechnen, solange wir nicht das Spiel in Würzburg nachgeholt haben. Auch ein Sieg dort wird nicht dafür sorgen, dass wir einen gewaltigen Sprung machen. Vielmehr ist ein Sieg ist fast sogar schon Pflicht, um den Anschluss wieder herzustellen.“

Bereits am zweiten Weihnachtstag wird die Mannschaft wieder trainieren und sich einem weiteren Corona-Test unterziehen. Denn schon am 3. Januar steht das erste Spiel des neuen Jahres mit der schweren Auswärtsaufgabe bei der SpVgg. Greuther Fürth auf dem Programm.