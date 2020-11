Hamburg. So dicht an seinem ersten Treffer in der Zweiten Liga wie jetzt beim 0:2 in Paderborn war Kevin Lankford wohl noch nie zuvor. Mit den Fingerspitzen konnte Paderborns Torwart Leopold Zingerle den Linksschuss von St. Paulis Außenstürmer gerade noch zur Ecke lenken. 47 Einsätze hat der Deutsch-Amerikaner, der im Januar 2019 vom 1. FC Heidenheim ans Millerntor gekommen war, bereits in der Zweiten Liga absolviert. Auf ganze zwei Torvorlagen ist der gerade 22 Jahre alt gewordene, gebürtige Heidenheimer dabei erst gekommen – eine mehr als mäßige Bilanz für einen Offensivspieler.

Noch im Sommer hätte es nicht verwundert, wenn St. Pauli Lankford abgegeben hätte. Doch ausgerechnet in den vergangenen Wochen, in denen das Team vom dritten auf den 17. Tabellenplatz abgestürzt ist, hat Lankford eine positive Entwicklung vollzogen. Beim 0:2 in Paderborn stand er erstmals in der Startelf von Trainer Timo Schultz und rechtfertigte dies mit einer ansprechenden Leistung auf der rechten Außenbahn und war neben Verteidiger James Lawrence ein Lichtblick im Verliererteam.

Einsatz im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück?

„Ich habe mit ihm vor der Saison lange gesprochen und ihm gesagt, dass ich von ihm eine andere Körpersprache erwarte“, berichtete Schultz kürzlich. „Wenn er sein Tempo und seine Körperlichkeit auf den Platz bringt, ist er eine Maschine.“ Es scheint, als habe der lange zu lethargisch wirkende Lankford die Lektion begriffen.

Lankford empfahl sich auch für einen Einsatz am Freitag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Das zuvor noch unbesiegte Team von Trainer Marco Grote erlitt am Montagabend mit dem 1:4 (0:3) gegen den 1. FC Nürnberg eine empfindliche Heimniederlage. Die Treffer für die Franken (zehn Punkte), die sich auf Platz zehn verbesserten, erzielten Manuel Schäffler (25., 71.), Fabian Nürnberger (29.) und Felix Lohkemper (43.). Für den VfL traf Sebastian Kerk (90+1./FE). Osnabrück verpasste es, bis auf einen Punkt an Tabellenführer HSV heranzurücken, und ist jetzt mit 13 Punkten Sechster.