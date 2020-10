Hamburg. Rodrigo Zalazar hat den Zweitliga-Fußballern des FC St. Pauli mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet. Beim SV Darmstadt 98 gab es für die Hamburger am Sonnabend ein 2:2 (0:1). Im leeren Stadion am Böllenfalltor erzielte Serdar Dursun (45./Foulelfmeter, 76.) beide Treffer für die Gastgeber. Rico Benatelli (80.) und Zalazar (90.+5) glichen für die Hamburger aus.

St. Pauli startete offensiv in die Partie und setzte die Gastgeber früh unter Druck. In der 14. Minute nahm Schiedsrichter Marco Fritz nach der Kontrolle der Videobilder einen von Matthias Bader an Maximilian Dittgen verursachten Foulelfmeter für die Hanseaten zurück.

Nach Videobeweis Strafstoß für den FC St. Pauli

Kurz vor der Pause brachte Finn Ole Becker im eigenen Strafraum den Darmstädter Tobias Kempe zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Dursun nach einem eigentümlichen Hüpfer im Anlauf. Der Angreifer erhöhte für die nun klar besseren Gastgeber per Kopf. St. Pauli kämpfte: Nach dem Anschluss von Benatelli wollte Darmstadts Adrian Stanilewicz den Ball aus dem 16-Meter-Raum schlagen, traf dabei aber Lukas Daschner.

Nach einem weiteren Videobeweis entschied Marco Fritz erneut auf Strafstoß, den Zalazar verwandelte. Der umstrittene Foulelfmeter berscherte dem Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli somit in letzter Sekunde einen Punktgewinn beim SV Darmstadt 98.