Hamburg. Rodrigo Zalazar holte sich Verstärkung, als er am Dienstagnachmittag erstmals mit den Hamburger Journalisten sprach. Der Uruguayer versteht zwar Deutsch und spricht solides Englisch. Um aber zu erklären, was in ihm am Tag nach seinem überragenden Auftritt beim 2:2 des FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg vorging, fühlte er sich in seiner Muttersprache Spanisch einfach wohler. Und da auch Torwart Robin Himmelmann der Sprache mächtig ist, fungierte der 31-Jährige als Übersetzer. „Ich bin für die Hilfe von Robin dankbar. Gerade am Anfang war es gut für mich, dass ich mich mit jemandem in meiner Sprache unterhalten konnte. Aber mittlerweile helfen mir so viele Spieler. In der Kommunikation gehen viele Dinge auch nonverbal“, sagte die Leihgabe von Eintracht Frankfurt.

Am Abend zuvor wirkte es noch so, als wollte der Mittelfeldspieler die Partie gegen die Franken ganz alleine gewinnen. Vorne, hinten, links, rechts – Zalazar war Antreiber, Freistoßschütze, Abfangjäger, Vorbereiter und beim an Daniel Kofi Kyereh verursachten Elfmeter auch Torschütze. „Mich treibt der Hunger auf Erfolg einfach an. Mit der Mannschaft die Spiele gewinnen, Ziele zu erreichen. Ich bin einfach nur dankbar, hier spielen zu dürfen“, verriet Zalazar.

Zalazar ist Sinnbild für die neue fußballerische Identität des Kiezclubs

Dass er dabei bisweilen unorthodox über den Platz wirbelte und taktische Vorgaben – um es nett zu formulieren – frei interpretierte, wird bei St. Pauli nicht nur geduldet, sondern gefördert. Der 21-Jährige ist Stilmittel und Sinnbild für die neue fußballerische Identität des Kiezclubs. „Er macht Dinge, da muss man als Trainer auch mal weggucken. Ich weiß manchmal nicht, was er macht. Wie soll es denn der Gegner wissen? Wenn der Schiedsrichter anpfeift oder ich das Training, dann ist er im Modus „Durcacell-Häschen. Das ist geil“, sagt Trainer Timo Schultz.

Familienmensch Zalazar, der in Hamburg eine Wohngemeinschaft mit seinem Bruder aufgemacht hat, ist auf dem besten Weg, Publikumsliebling zu werden. Mehrmals erhielt er gegen Nürnberg Szenenapplaus und Standing Ovations. Es ist Balsam auf die Seele, die in den vergangenen Monaten geschunden wurde.

Auch das Spiel des Gegners wild halten

In der vergangenen Saison war er nach Polen ausgeliehen, durfte für Korona Kielce aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. „Ich fühle mich jetzt einfach wohl. Der Trainer hier ist sehr wichtig, weil er mir das Vertrauen gibt, so zu spielen, wie ich spielen will. Hier kann ich mich ausleben und muss mich – anders als in der vergangenen Saison – nicht verstellen“, sagte Zalazar.

Doch auch sein Trainer weiß, wie risikobehaftet diese wilde Spielweise von Zalazar und der gesamten Mannschaft ist. Gegen Nürnberg war bei der Arbeit gegen den Ball das Mittelfeldzentrum zu häufig entblößt „Rodrigo braucht die passenden Mitspieler, die erkennen, dass sie manche Löcher stopfen müssen, wenn er wieder vorne irgendwo unterwegs ist. Er fehlte öfter mal vor der Dreierkette“, analysierte Schultz.

Das Problem: Auch Zalazars Nebenmann Finn Ole Becker (20) ist ein spielstarker Mittelfeldspieler, dessen Kernkompetenz nicht daran liegt, Räume zuzulaufen und als Abräumer Zweikämpfe zu gewinnen. Doch zu hart will der St.-Pauli-Trainer ob der spektakulären Spielweise mit seiner Mannschaft nicht ins Gericht gehen. Im Gegenteil: „Wenn wir es schaffen, nicht nur unser, sondern auch das Spiel des Gegners wild zu halten, sind wir richtig gut. Wenn wir versuchen, ruhig und geordnet zu stehen, wie im Pokal in Elversberg, dann kriegen wir Probleme“, sagte Schultz. Gerade im Spielaufbau fehlt es im Defensivverbund an genügend Profis, die ein gutes Aufbauspiel im Repertoire haben.

Die Fans, so sagt Schultz, sollten sich an diesen Achterbahn-Fußball gewöhnen. Gegen den „Club“ standen phasenweise acht offensiv-orientierte Spieler auf dem Platz. „Mir ist das lieber, als ein 4-4-2-Verschiebebahnhof, wo die Jungs von links nach rechts rennen und es am Ende 0:0, 1:0 oder 1:1 ausgeht. Wir hatten 20:10 Torschüsse, 60 Prozent Ballbesitz. Mir hat das Spaß gemacht“, gestand Schultz ein und geriet ins Schwärmen: „Wenn 30.000 Zuschauer im Stadion gewesen wären, wäre das Dach mehrmals weggeflogen. So stelle ich mir ein Spiel auf St. Pauli vor.“