Hamburg. Daniel Buballa hat dem FC St. Pauli seine stolze Serie gegen den 1. FC Nürnberg gerettet. Mit seinem sehenswerten Schuss in der 78. Minute bewahrte der Abwehrspieler den Kiezclub beim 2:2 (1:1) vor der ersten Niederlage in der 2. Bundesliga gegen den „Club“ seit 2016 und vor seiner ersten Heimpleite in diesem Jahr.

Vor 1000 Zuschauern im Millerntor-Stadion brachten Manuel Schäffler (8. Minute) und Johannes Geis (49./Handelfmeter) die Gäste zweimal in Führung, die Rodrigo Zalazar (28., Foulelfmeter) und Buballa mit einem sehenswerten Volleyschuss zwölf Minuten vor Schuss egalisierte. Die Einzelkritik der St. Paulianer:

Himmelmann: Chancenlos bei den Gegentoren. Wirkte manchmal zögerlich beim Rauslaufen.

Avevor (bis 62.): Sein Fehlpass leitete das 0:1 ein. „Verschuldete“ dann den Handelfmeter zum 1:2, als sein Arm vor dem Körper angeschossen wurde.

Knoll (ab 62.): Rückte nach der Umstellung auf eine Viererkette in die Innenverteidigung.

Ziereis (bis 62.): Viele Zweikämpfe mit Nürnbergs Manuel Schäffler, die er nicht immer gewinnen konnte.

Zander (ab 62.): Sollte die rechte Abwehrseite stabilisieren.

Buballa: Löste seine Abwehraufgabe unauffällig, dann aber hatte er seinen großen Auftritt beim Ausgleichstor.

Ohlsson: Hatte große Probleme auf der rechten Außenbahn. Als Innenverteidiger später besser.

Becker: Begeisterte mit einer Roncalli-Nummer im Mittelfeld. Tauschte immer wieder mit dem stürmischen Zalazar die Position im zentralen Mittelfeld.

Zalazar (bis 83.): Da könnte sich einer als neuer Publikumsliebling entpuppen. Wendig, schnell, dribbelstark. Den Elfmeter verwandelte er auch noch sicher.

Benatelli (ab 83.): Minuteneinsatz.

Dittgen (bis 77.): Gefährliche Flanken, gutes Zusammenspiel mit Kyereh.

Daschner (ab 77.): Brachte Schwung.

Kyereh: Neben Zalazar der zweite Tem-podribbler in der Offensive. Holte den Elfmeter raus.

Makienok: Der lange Däne löste seinen Job als Anspiel-Prellbock insgesamt gut. Bekam wenig Flanken von außen.

Burgstaller (bis 77.): Fleißig und unauffällig. Der „Wühler“ sorgte stets für Unruhe. Zu einer klaren Chance kam er jedoch nicht.

Tashchy (ab 77.): Sturmalternative für die Schlussphase.