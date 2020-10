Hamburg. Die Tücken der Technik machen auch vor dem FC St. Pauli keinen halt. Fieberhaft versuchte das Medienteam des Kiezclubs am Sonntagmorgen, die digitale „Zoom“-Pressekonferenz mit Trainer Timo Schultz zum Laufen zu kriegen. „Ich höre niemanden“, sagte der 43-Jährige, der an der Kollaustraße vor seinem Laptop saß und spontan auf eine Idee kam, wie man die Wartezeit überbrücken könnte.

„Ich mache es einfach wie Klaus Augenthaler“, scherzte der Coach. „Es gibt drei Fragen und drei Antworten. Die Fragen stelle ich, die Antworten gebe ich auch“, sagte Schultz und begann die Parodie einer der denkwürdigsten Pressekonferenzen der Fußballgeschichte.

Als die Technik dann nach wenigen Minuten endlich stand und Mediendirektorin Anne Kunze mit Überzeugung in der Stimme betonte, dass die technischen Probleme kein schlechtes Omen für das Spiel an diesem Montag (20.30 Uhr, Sky und Liveticker auf abendblatt.de) gegen den 1. FC Nürnberg seien, blickte Schultz voller Vorfreude auf das anstehende Heimspiel. Und die ist durchaus begründet.

Die Heimstärke des FC St. Pauli

Der Kiezclub hat sich in den vergangenen Monaten zu einer Heimmacht entwickelt. Die letzte Niederlage im Millerntor-Stadion datiert vom 30. November 2019. Damals gab es in einem wenig vergnügungssteuerpflichtigen Fußballspiel ein 0:1 gegen Hannover 96. Seitdem holte St. Pauli sieben Siege und drei Remis.

„Es ist ja so, dass man beim Stadion gern vom Wohnzimmer spricht. Wenn man sich irgendwo wohlfühlt und sich auskennt, hat man mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“, erklärte Schultz und fügte an: „Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es eine Diskrepanz zwischen Heim-und Auswärtsauftritten bei uns gibt.“

Freude am Millerntor: Gegen Heidenheim konnten Jannes Wieckhoff (r.), Marvin Knoll (l.) und Rodrigo Zalazar (M.) viermal jubeln.

Foto: TayDucLam / WITTERS

St. Pauli ein letztes Mal vor Zuschauern?

Dabei musste ein Großteil der Heimspiele wegen der Corona-Pandemie ohne oder mit einer sehr geringen Zahl an Fans absolviert werden. Gegen Nürnberg dürfen wegen der stark angestiegenen Infektionszahlen lediglich 1000 Zuschauer ins Stadion. Gegen Heidenheim waren es am 27. September noch 2226. Immerhin droht wohl kurzfristig kein Geisterspiel.

Im Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) gilt nicht die Sieben-Tage-Inzidenz, die von der jeweiligen Stadt vermeldet wird, sondern die vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Zahl am Montag vor dem jeweiligen Spieltag. Und die lag in Hamburg noch bei 28,9 infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner. Das letzte Wort hat aber die lokale Gesundheitsbehörde.

„Bei den Corona-Zahlen können wir froh sein, dass überhaupt Fans reindürfen. Bisher waren alle meine Corona-Heimspiele tagsüber. Ich freue mich sehr auf mein erstes Abendspiel“, sagte Schultz, der gegen den auf dem Papier favorisierten „Club“ eine Partie auf Augenhöhe erwartet.

Schultz fordert mehr Konstanz bei St. Pauli

Dafür müssen seine Schützlinge allerdings deutlich an Konstanz zulegen. Die Spielzeit 2020/21 hatte bisher aus St.-Pauli-Sicht von allem etwas. Unentschieden in Bochum (2:2), Heimsieg gegen Heidenheim (4:2) und eine unnötige Niederlage in Sandhausen (0:1). Nach drei Spielen suchen die Hamburger noch nach ihrer Konstanz. Auffällig: In allen drei Partien wechselten sich starke Phasen mit wackeligen Momenten ähnlich häufig ab wie Sonne und Regen im Hamburger Herbst. Vor der Länderspielpause kritisierte Schultz, dass er gehofft hatte, sein Team wäre in der Entwicklung schon weiter.

„Die Dominanz geht uns auf jeden Fall noch flöten“, gab der St.-Pauli-Trainer offen zu, lieferte aber gleich auch die Erklärung dafür. „Die guten Phasen sind die, wenn wir uns an unseren Plan halten. Wenn dann aber etwas passiert, was uns aus der Bahn wirft, dann tun wir uns schwer, darauf die passende Antwort zu finden. Wir sind noch nicht in der Lage, ein Spiel 90 Minuten souverän herunterzuspielen“ gestand Schultz offen ein. „Wir sind in einem Entwicklungsprozess. Aber ich glaube, wir sind einen Schritt weiter als vor der Pause.“

Mehr zum Thema:

Topzugang Burgstaller vor Startelfdebüt

Mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit soll vor allem der neue Mittelstürmer Guido Burgstaller (31) einbringen. Der Topzugang vom FC Schalke 04 konnte die spielfreie Zeit nutzen, um sich in die Mannschaft und in das Spielsystem zu integrieren. Es deutet vieles darauf hin, dass der Österreicher am Montagabend gegen seinen Ex-Club, für den er von 2015 bis 2017 sehr erfolgreich gespielt hatte, seine Startelfpremiere feiern wird.

„Er war die vergangenen 14 Tage komplett dabei, und da konnten wir mit ihm alles besprechen, wie wir uns das vorstellen – seine Position, seine Rolle auf dem Platz mit dem Ball und gegen den Ball. Er ist topfit“, sagte Schultz.

Neuzugang Guido Burgstaller soll eine wichtige Rolle bei St. Pauli einnehmen.

Foto: FrankPeters / WITTERS

Ob St. Paulis Königstransfer gleich beim Anpfiff auf dem Rasen stehen wird, ließ der Coach offen. Alles wollte er Nürnbergs Trainer Robert Klauß (35), mit dem er im März 2018 gemeinsam beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Fußballlehrer-Lehrgang gemacht hat, nicht verraten. Sicher sei nur: „Guido wird bestimmt spielen.“