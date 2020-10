Hamburg. Leon Flach schaute etwas überrascht, als ihn Mediendirektorin Anne Kunze am Mittwochmittag nach dem Training darüber informierte, dass die anwesenden Medienvertreter mit ihm sprechen wollen. Viel Interview­erfahrung hatte er bisher nicht vorzuweisen, anmerken ließ sich das Toptalent des FC St. Pauli dies aber nicht. Sympathisch, eloquent, selbstbewusst und ohne Scheu antwortete der 19-Jährige geduldig und mit Kraft in der Stimme auf die Fragen. Geht seine Entwicklung so weiter, werden Medientermine sicher eher die Regel als die Ausnahme werden.

Beim Kiezclub gilt der Linksfuß als eines der größten Talente. Im Sommertrainingslager in Herzlake war er eigentlich nur als Ergänzung des Kaders vorgesehen, doch der Youngster betrieb derart viel Werbung in eigener Sache, dass Cheftrainer Timo Schultz (43) anordnete, dass Flach künftig fester Bestandteil der Profimannschaft sein soll. Der Lohn für den Fleiß folgte für den Außenverteidiger vor der Länderspielpause, als er im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) sein Debüt in der Zweiten Liga feierte.

Für Flach ist ein Traum wahr geworden

„Die halbe Welt“, so beschrieb es Flach mit einem Lächeln, habe sich bei ihm gemeldet, um Glückwünsche zu überbringen. „Am Millerntor zu debütieren ist das Höchste der Gefühle. Ein Traum ist wahr geworden. Aber als Zweitligaprofi würde ich mich jetzt noch nicht bezeichnen. Aber der Weg dorthin hat angefangen. Ich will auf jeden Fall mehr“, sagte der 19-Jährige, der die Länderspielpause im Bundesliga-Unterhaus nutzte, um Spielpraxis bei der U-23-Mannschaft in der Regionalliga Nord zu sammeln. Und auch da – wie sollte es anders sein – lief es für Flach richtig gut.

Beim 3:0-Sieg gegen den FC Teutonia Ottensen erzielte die Nachwuchshoffnung bei seinem ersten Einsatz für die U 23 gleich sein erstes Tor im Herrenbereich. „Es war cool, mal wieder 90 Minuten zu spielen. Gegen den Tabellenführer 3:0 zu gewinnen war echt gut. Es war einfach eine coole Woche für mich“, gab Flach Einblick in sein Seelenleben. Und weitere coole Wochen könnten ihm auch noch bevorstehen. Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, wird Flach in der kommenden Länderspielpause Mitte November für die U-20-Nationalmannschaft der USA spielen.

Flach besitzt die deutsche als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft

Der Defensivspezialist wurde in Humble/Texas geboren und besitzt sowohl die deutsche als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. „Beide Elternteile sind deutsch, aber mein Vater hat früher in den USA gearbeitet. Ich bin vier Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Also habe ich die ersten anderthalb Jahre meines Lebens in Amerika verbracht“, sagte Flach. Bis zuletzt hatte sich auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) um den Jungprofi bemüht. Insgesamt absolvierte er zwei Länderspiele für die deutsche U-18-Nationalmannschaft. Nun aber ist Flachs Wahl auf sein Geburtsland gefallen.

Bereits im Januar war er für einen Lehrgang nach Florida gereist. „Ich habe für mich entschieden, dass die Chance, eine gute Rolle zu spielen, in den USA ein bisschen größer ist“, sagte Flach, der aber, solange er kein A-Länderspiel absolviert hat, auch weiterhin für den DFB auflaufen könnte. „Je nachdem, wie es sich entwickelt, werde ich das dann entscheiden. Aber momentan ist die Perspektive in den USA besser“, sagte Flach.

Seine kurzfristige Perspektive heißt aber ohnehin St. Pauli. Am Montagabend trifft die Zweitligamannschaft auf den 1. FC Nürnberg, die U 23 um 14 Uhr auf den HSV. „Mein Anspruch ist es immer, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen. Gegen Nürnberg um 20.30 Uhr am Millerntor dabei zu sein, danach strebt man. Das ist mein Ziel“, sagte Flach.