Hamburg. „,Buchti geht es gut“, sagt Jan Dreyer, der Berater. Das ist schön zu hören, denn gesehen hat man Christopher Buchtmann (28) schon lange nicht mehr. Auch jetzt nach dem Start der neuen Saison mischt der Mittelfeldspieler weder beim Mannschaftstraining des FC St. Pauli mit, noch arbeitet er individuell mit dem Athletikcoach. „Es gab leider kleine und größere Rückschläge“, sagt Sportchef Andreas Bornemann.

Anfang Mai hatte sich Buchtmann am Ansatz der Achillessehne des linken Fußes operieren lassen, um die chronischen Schmerzen loszuwerden. „Mehrere Wochen“ werde er fehlen, hatte der Verein damals mitgeteilt. Inzwischen sind es über fünf Monate, und ein Ende der Zwangspause ist nicht absehbar. „Er tut alles, um wieder gesund zu werden“, sagt Berater Dreyer, „aber es ist völlig unklar, wann er wieder einsteigen kann.“

Buchtmann versuchte, sich durchzubeißen

Seinen Reha-Prozess absolvierte Buchtmann bislang unter der Regie der Altonaer Endoklinik. Auch der lief anscheinend nicht so reibungslos wie erhofft. „Er leidet am meisten darunter“, sagt sein Berater. Die Rückschläge sind auch seelisch für keinen Patienten einfach zu verkraften. Man denkt, es geht. Und dann – bumm – kehrt der Schmerz zurück. „Es hat aber auch gar keinen Sinn, wieder zu früh anzufangen“, weiß Dreyer, „dann wäre alles für die Katz“.

Ein knöcherner Überwuchs soll den Reizschmerz an der Sehne verursacht haben. Buchtmann hat ihn lange ignoriert, möglicherweise auch, weil er im November 2019 mit einem Innenbandriss länger ausgefallen war. Der damalige Trainer Jos Luhukay stand zudem nicht auf den Techniker. Also versuchte „Buchti“, sich durchzubeißen, um seinen Platz im Team zu behaupten, der Mannschaft zu helfen. Vergeblich. Möglicherweise hat er die Warnsignale des Körpers auch zu lange ignoriert und hätte sich weit früher unters Messer legen sollen.

Leichte Fortschritte

Nun gibt es leichte Fortschritte. „Seit zweieinhalb Wochen kann er halbwegs schmerzlos laufen“, berichtet Bornemann, der wie Trainer Timo Schultz Kontakt hält. Für Buchtmann ist die Abwesenheit vom Trainingsgelände auch wegen der Corona-Krise zusätzlich kompliziert. „Er kann nicht mal so in den Trainingsbereich kommen, um ,Hallo‘ zu sagen“, erklärt der Sportchef. Da droht auch eine emotionale Entfernung vom Kader. „Es hat sich hier personell viel verändert“, sagt Bornemann, „da könnte man das Gefühl entwickeln, nicht Teil dieser Mannschaft zu sein. Es ist keine leichte Phase.“ Um so mehr drücken sie alle beim FC St. Pauli die Daumen, dass das derzeitige kleine Hoch anhält, dass das Schlimmste überstanden ist.

„Es wäre ein großer Schritt, wenn er hier an der Kollau mit unseren Reha- und Athletiktrainern arbeiten könnte“, meint Bornemann, „dann muss man sehen, welche Steigerungen er verkraftet.“ Wann das sein wird, traut sich niemand zu sagen. Über eines aber sind sich alle klar: Ein gesunder und fitter Buchtmann ist einer der besseren Spieler in der Zweiten Bundesliga. Den wollen sie gern zurückhaben. Und der Vertrag läuft ja auch noch bis 30. Juni 2022. „Er hat seine Qualitäten nachhaltig bewiesen, und der Trainer hat ihn natürlich auf dem Schirm“, sagt Bornemann: „Wir hoffen wirklich, dass jetzt ein kleiner Wendepunkt erreicht ist.“ Wie gesagt: „,Buchti geht es gut.“ Und alles ist ja relativ.

Der FC St. Pauli plant wegen der steigenden Corona-Infektionen für sein Zweitliga-Punktspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg mit maximal 1000 Zuschauern im Millerntor-Stadion. Der Verein weist darauf hin, dass von der Stadt eventuell auch gar keine Fans zugelassen werden. Tickets werden erneut unter allen Dauer- und Jahreskarteninhabern verlost.