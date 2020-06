Luhukay erwähnt den HSV und schimpft über seine Spieler

Hamburg. Jos Luhukay redete Klartext: „Wir haben außer beim HSV noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Keiner hat die Berechtigung, in der Startelf zu stehen“, sagte der Trainer des FC St. Pauli vor dem Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum. Personelle Konsequenzen sind also nicht ausgeschlossen, auch wenn sich der Luhukay am Donnerstag noch bedeckt hielt, wen es erwischen könnte.

Ein Kandidat für die Anfangself könnte Kapitän Christopher Avevor sein, der erstmals seit seinem Wadenbeinbruch im August 2019 wieder zur Verfügung steht. Aber auch hier ließ sich Luhukay nicht aus der Reserve locken: „Das entscheide ich morgen.“ Definitiv fehlen werden die beiden verletzten Abwehrspieler James Lawrence und Daniel Buballa.

St. Paulis dramatische Auswärtsschwäche

Mit lediglich neun Auswärtspunkten ist der FC St. Pauli das drittschwächste Auswärtsteam der Zweiten Liga. Der einzige Auswärtssieg beim Stadtrivalen HSV datiert vom 22. Februar (2:1). Dabei spiele es laut Luhukay momentan überhaupt keine Rolle, wo ein Spiel stattfindet: „Der Unterschied ist nur, dass man am Vortag die Anreise hat. Im Stadion gibt es sonst keinen Unterschied. Überall sind die Tribünen leer.“

Die Kiezkicker sind seit drei Spielen sieglos, stehen auf dem 13. Tabellenplatz und haben noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Trainer Luhukay erwartet von seiner Mannschaft „die letzte Konsequenz in der Abwehr und mehr Effektivität vorne“.

Luhukay will Platz sieben mit St. Pauli

Sorgen um den Klassenerhalt macht sich Luhukay nicht: „Wir befinden uns seit einem halben Jahr in der gleichen Situation. Fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16 – das ist praktisch seit sechs Monaten so.“ Gleichwohl macht der Niederländer darauf aufmerksam, dass man lediglich drei Punkte Rückstand auf Platz sieben habe: „Alles ist eng beieinander.“

Der VfL Bochum ist seit sieben Spielen ungeschlagen, holte aus den vier Partien seit der Ligaunterbrechung acht Punkte und steht auf dem 10. Tabellenplatz. „Bochum hat gerade nach der Corona-Unterbrechung Stabilität bekommen und gute Ergebnisse erzielt. Das ist eine Mannschaft, die qualitativ stark besetzt ist“, warnt Luhukay. In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1. Und diesmal?

( lno/HA )