DFB verzichtet auf Strafen für Rassismus-Proteste

Hamburg. Eigentlich müsste Christopher Avevor vor guter Laune platzen. Am vergangenen Sonnabend konnte der Abwehrspieler des FC St. Pauli im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC das erste Mal seit seinem am zweiten Spieltag erlittenen Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss wieder im Kader stehen. Am Freitag beim VfL Bochum könnte dem 28-Jährigen nach dem Ausfall von Abwehrspieler James Lawrence (Muskelfaserriss) und dem fraglichen Einsatz von Daniel Buballa (Zerrung) gar ein Platz in der Startelf winken. Avevor freut sich über sein bevorstehendes Comeback – seine Gedanken kreisen in diesen Tagen aber auch um ein Thema, das weit wichtiger ist als der Fußball.

Die bürgerkriegsähnlichen Zustände in den USA, rund um den durch Polizeigewalt gestorbenen Afroamerikaner George Floyd, bewegen Avevor. Auf seinem Instagram-Account postete der gebürtige Kieler unter anderem ein schwarzes Bild mit einem Herz und einer Faust der Stärke als Beschriftung. Auch in seinen Instagram-Storys widmete er sich dem Thema Rassismus.

Avevor will ein Zeichen setzen

„Es ist ein schwerwiegendes Thema, das nicht nur in den vergangenen Tagen oder Jahren, sondern in den letzten Jahrhunderten eines ist und nun durch Social Media viel mehr Aufmerksamkeit bekommt“, sagt Avevor, dem man anmerkt, wie sehr ihn die politischen Unruhen beschäftigen. In den sozialen Netzwerken hält er sich mit privaten Einblicken eigentlich zurück. „Es ist aber jetzt ex­trem wichtig, egal ob man 100 oder eine Million Follower hat, dass jeder sich gegen Rassismus ausspricht. Es ist wichtig, dass jeder seine Stimme erhebt. Das ist eine Riesenchance“, sagt der Sohn eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter.

Eine Chance, die auch der Sport nutzen muss. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) machte am Mittwoch einen ersten Schritt und entschied, dass keine Verfahren gegen Jadon Sancho und Achraf Hakimi von Borussia Dortmund sowie Weston McKennie vom FC Schalke 04 und Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach eingeleitet werden. Sie hatten durch verschiedene Aktionen und Gesten auf dem Rasen am Pfingstwochenende gegen den gewaltsamen Tod von Floyd­ protestiert.

Verantwortliche der Basketball-Bundesliga ernteten einen Shitstorm

Diese Linie will das DFB-Gremium auch bei neuerlichen Anti-Rassismus-Aktionen an den kommenden Spieltagen beibehalten. Bereits am späten Dienstagabend hatte Fifa-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung erklärt, er würde die nach dem Tod von George Floyd protestierenden Bundesliga-Profis nicht bestrafen. „Um Zweifel zu vermeiden: In einem Fifa-Wettbewerb würden die jüngsten Demonstrationen von Spielern in der Bundesliga einen Applaus verdienen und keine Bestrafung“, erklärte der Chef des Fußball-Weltverbandes. „Wir alle müssen Nein zu Rassismus sagen. Wir alle müssen Nein zu Gewalt sagen. Jeder Form von Gewalt.“

Einen Shitstorm ernteten dagegen die Verantwortlichen der Basketball-Bundesliga (BBL), weil sie den Profis vor Beginn des Finalturniers am Sonnabend politische Aussagen untersagen wollten. Viele Profis, darunter Jannik Freese (33) von den Hamburg Towers, distanzierten sich. Wenig später ruderte die BBL zurück und kündigte an, in solchen Fällen keine Sanktionen auszusprechen.

Deutlich besser positionierte sich der FC St. Pauli, der am Abend ein Video postete, in dem Spieler, Präsident Oke Göttlich und Fans aus aller Welt Städtenamen vorlasen, in denen rassistische Morde passiert sind. Am Ende des Clips halten die Profis ein Banner mit der Botschaft: „Rassismus tötet überall!“ Was die politische Lage für St. Paulis Pläne, auf dem US-amerikanischen Markt Fuß zu fassen, bedeutet, ist offen. Eigentlich wollte der Verein in diesem Sommer – wie in den vergangenen beiden Jahren – auf PR-Tour durch Amerika gehen. Auf Abendblatt-Anfrage hieß es vom Verein, dass man nach der Corona-Krise über künftige Reisen in die USA entscheiden wolle. Klar sei nur, dass es in diesem Jahr wegen der Pandemie keine Tour gebe.

