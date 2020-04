Hamburg. Für Ryo Miyaichi hatte am Mittwoch der Arbeitstag früh begonnen, war aber auch früh wieder beendet. Der Offensivspieler des FC St. Pauli gehörte diesmal wieder zur ersten der drei Schichten, die auf den Plätzen an der Kollaustraße in Kleingruppen ihre täglichen Übungseinheiten absolvieren.

Anschließend hatte er daher auch noch Zeit, per Videocall ein bisschen über seine Gefühle zur Coronakrise und deren Auswirkungen zu berichten. "Als Vater von zwei Kindern mache ich mir schon ein bisschen Sorgen über Corona und die aktuelle Situation“, gab der Japaner offen zu. Ein solche Aussage von ihm ist allein deshalb bemerkenswert, weil er sonst immer fröhlich wirkt und nach außen Freude ausstrahlt. Selbst nach seinen beiden Kreuzbandrissen gab er sich nie wirklich niedergeschlagen, sondern gab sich immer optimistisch.

Miyaichi bleibt positiv eingestellt

Wirklich verloren hat der 27-Jährige seine grundsätzlich positive Sichtweise bei aller Sorge und Ungewissheit allerdings nicht, weder privat noch beruflich. "Die Spielplätze sind leider geschlossen, aber ich habe mit meinem Sohn auch in der Wohnung immer viel Spaß“, sagt Miyaichi. Der Sprössling ist mittlerweile zweieinhalb Jahre, die Tochter erst gut zwei Monate alt.

Trotz der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten sieht er die möglichen und häufiger als sonst praktizierten Inhalte positiv – vor allem das Torschusstraining, das in keiner Einheit fehlt. Angesprochen auf seine in dieser Saison schwache Chancenverwertung - nur ein Treffer, aber etliche vergebene Möglichkeiten in 25 Spielen – muss Miyaichi lachen.

"In dieser Saison ist das ein Problem für mich vor dem Tor. Ich kann jetzt die Zeit gut nutzen, um mich in diesen Situationen zu verbessern. Ich habe daran richtig Spaß“, sagt er. Womöglich hilft ihm die unfreiwillige Auszeit bis zum Wiederbeginn der Punktspiele tatsächlich, cooler zu bleiben, wenn er den Ball vor dem Tor am Fuß hat.

Seine sieben direkten Torvorbereitungen sind hingegen der teaminterne Bestwert, den er sich noch mit dem im Winter nach Genk gewechselten Mats Möller Daehli teilt.

Miyaichi ist an Masken gewöhnt

Unterdessen ist es für Ryo Miyaichi weitaus weniger ungewohnt, dass Menschen mit Gesichtsmasken auf der Straße und in den Geschäften zu sehen sind. "Bei uns in Japan haben schon vor Corona rund 90 Prozent der Menschen eine solche Maske getragen, wenn sie krank waren, um andere nicht anzustecken“, klärt er auf.