Hamburg. Bernd von Geldern (54) arbeitet seit 2016 beim FC St. Pauli und ist seit der Umstrukturierung nach An­dreas Rettigs Weggang als „Geschäftsleiter Vertrieb“ im Club tätig, damit neben dem Merchandising auch für die Vermarktung und Ticketing verantwortlich. Aktuell ist er aber auch noch in einem anderen Gremium sehr aktiv.

Hamburger Abendblatt: Herr von Geldern, wie hat sich in der Coronakrise Ihr ganz persönlicher Arbeitsalltag verändert?

Bernd von Geldern: Nachdem ich am 8. März mit meiner Frau aus dem Urlaub in Kuba zurückgekehrt war, bin ich unmittelbar danach in die Geschäftsstelle gefahren, wo wir einen Krisenstab eingerichtet haben. Ich gehöre dort zum Kernteam. Wir versuchen alles, was auf uns jetzt einprasselt, zu bündeln und die Maßnahmen an die Führungskräfte und die Abteilungen weiterzugeben. Seit dem 18. März sind wir alle nicht mehr auf der Geschäftsstelle im Millerntor-Stadion tätig, sondern arbeiten von zu Hause aus. Seitdem ist die Geschäftsstelle auch komplett geschlossen. Zum Glück hat der Verein schon 2017 eine hochfunktionale mediale Infrastruktur angeschafft. Damit sind auch Videotelefonate möglich. Jeden Morgen gibt es jetzt einen Call mit rund 40 Teilnehmern, in dem wir aus dem Krisenstab unsere Lagebeurteilung weitergeben. Ganz persönlich fehlt mir der direkte Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen schon sehr. Aber das ist im Moment eben nicht möglich. Aber ich telefoniere täglich mit meinen Bereichsleitern und dem für den Vertrieb zuständigen Vizepräsidenten Joachim Pawlik, um mich abzustimmen.

Im Gegensatz zu den Mitgliedern des Krisenstabs haben wohl nicht alle Angestellten des FC St. Pauli reichlich Arbeit.

Von Geldern: Das ist richtig. Wir haben Bereiche, die quasi geschlossen sind wie die beiden Fanshops, und wir haben andere Bereiche, die weiterhin unter Volllast arbeiten. Im Rechnungswesen etwa sind die Mitarbeiter jetzt intensiv damit beschäftigt, Budgets für unterschiedliche Fälle durchzurechnen. Wir sind derzeit dabei, allen zu versichern, dass sie für uns wichtig sind. Es geht ja auch darum, schnell zu sein, wenn es wieder losgeht. Wir sind davon überzeugt, als Branche ein Produkt zu haben, das nach der Krise auch sehr schnell wieder und sehr stark nachgefragt sein wird. Deshalb wollen wir die Mannschaftsstärke auch erhalten. Wir müssen ja auch dann, wenn es wieder losgeht, damit rechnen, einen gewissen Krankenstand zu haben.

Wie schwierig ist es, Mitarbeiter „bei Laune“ zu halten, die nichts zu tun haben?

Von Geldern: Es ist tatsächlich eine wichtige Aufgabe, diese Personen motiviert zu halten. Wir wissen ja, dass sie gern mit anpacken würden, aber es geht eben nicht.

Bürgermeister verlängert Corona-Verbote in Hamburg

Warum hat jetzt auch der FC St. Pauli Kurzarbeit beantragt?

Von Geldern: Die Langfristigkeit der Einnahmeeinbußen ist nicht abzusehen. Aus diesem Grund haben wir rückwirkend für den Monat März staatliche Hilfen in Form von Kurzarbeitergeld beantragt. Es geht dabei aber nicht darum, Förderungen des Bundes abzugreifen, sondern darum, dass möglichst alle sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse erhalten bleiben. Unser oberstes Ziel ist es, dass wir unter allen Umständen betriebsbedingte Kündigungen verhindern. Das ist mit dem Aufsichtsrat und Präsidium auch so vereinbart.

Die beiden Fanshops sind geschlossen, ebenso andere Geschäfte, in denen Fanartikel verkauft werden. Wie ist der Umsatzverlust bis jetzt zu beziffern?

Von Geldern: Das ist schwierig, genau zu sagen. Wir haben unseren Lagerverkauf, den wir immer im Sommer im Stadion machen, online vorgezogen. Das hat am Wochenende exzellent funktioniert. Damit konnten wir in Teilen etwas auffangen, aber auch nicht zu vollen Preisen. Solche Angebote werden wir jetzt eine Zeit lang immer mal wieder machen. Aber klar ist auch, dass uns der Ausfall von Spieltagen hart trifft, an denen wir hohe Umsätze im Fanshop im Stadion generieren.

Coronavirus: Erste Hamburger wegen Verstößen festgesetzt

Im Merchandising wollte der Club einen Rekordumsatz erzielen und an der Marke von zehn Millionen Euro kratzen.

Von Geldern: Dieses Ziel werden wir in diesem Geschäftsjahr jetzt sicherlich nicht mehr erreichen können. Aber wo wir am 30. Juni genau landen, kann ich jetzt nicht prognostizieren.

Hat das Online-Geschäft im Merchandising seit der Schließung der Fanshops spürbar angezogen, oder ist das Interesse der Menschen am Fußball und damit auch an den Fanartikeln eher ganz abhandengekommen?

Von Geldern: Mein Eindruck ist, dass die Menschen in Sachen Fußball noch nicht abgeschaltet haben, sondern ihn vermissen. Wir hatten am vergangenen Wochenende auch dank unseres Lagerverkaufs rund 2000 Bestellungen. Das ist viel für unsere Verhältnisse. Aber ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass wir die Leute nicht nerven und uns selber richtig einordnen. Es gibt derzeit nun einmal auch andere und wichtigere Themen als Fußball.

Wie gestaltet sich die Lage in den Ländern, in denen Ihre wichtigsten Merchandising-Artikel hergestellt werden?

Von Geldern: Wir haben erfahren, dass die Produktionsstätten in der Türkei derzeit nahezu komplett stillgelegt sind. Ähnlich gestaltet es sich in Indien, wo wir ja unsere Fair-Trade-Shirts herstellen lassen. Wir haben aber den Vorteil, dass wir mithilfe einiger Partner wie Brands in Rosengarten relativ viel Ware gelagert haben und damit bei den Kernprodukten einen recht großen Puffer haben. Bei einem normalen Geschäftsverlauf kommen wir damit drei, vier Monate aus. Wir haben aber auch einige Produkte, die wir neu auf den Markt bringen wollten, abgesagt.



Informationen zum Coronavirus:

Was ist mit Produkten aus China?

Von Geldern: Dort waren die Büros und Produktionsstätten sechs Wochen lang geschlossen. Jetzt ist dort die Produktion wieder angelaufen. Möglicherweise gibt dies einen Hinweis darauf, wie es sich bei uns entwickeln wird.

Lässt sich Ihr Ziel, dass immer mehr Produkte den Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, auch jetzt aufrechterhalten?

Von Geldern: Ja, dieses Ziel behalten wir bei. Bei jeder Einkaufsentscheidung wollen wir das berücksichtigen und prüfen bei jeder Produktgruppe, ob wir es noch nachhaltiger machen können. Dabei arbeiten wir auch intensiv mit unserer CSR-Abteilung zusammen. Die richtigen Gedanken, die wir uns vorher gemacht haben, sind jetzt in der Coronakrise ja nicht falsch. Und natürlich arbeiten bei uns auch Leute an Konzepten für die Zukunft, also für die Zeit nach Corona.

Wie haben bisher die Sponsoren Ihres Clubs auf die Krise reagiert? Gibt es Forderungen auf Rückzahlungen, falls die Saison doch abgebrochen wird?

Von Geldern: Wie unser Präsident Oke Göttlich schon gesagt hat, spüren wir einen phänomenalen Zusammenhalt. Es gab noch nicht ein Telefonat in dieser Hinsicht mit den Sponsoren. Es ist alles sehr ruhig und partnerschaftlich. Natürlich wissen wir, dass auch diese Firmen jetzt mit ihren eigenen Belangen zu tun haben.



Wie wichtig ist es für Ihren Bereich, dass die laufende Saison zu Ende gespielt wird?

Von Geldern: Das ist für uns alle elementar. Da müssen wir nicht drum herumreden. Wir sind eben auch ein Arbeitgeber, der hier eine Verantwortung für insgesamt gut 600 Arbeitnehmer hat.

Sie waren in den beiden vergangenen Jahren auch Delegationsleiter der USA-Reisen des FC St. Pauli. Für dieses Jahr dürfte sich das Thema einer Auslandsreise zwangsläufig erledigt haben, oder?

Von Geldern: Wir hatten uns tatsächlich wieder ein ganz schönes Programm ausgedacht. Aber das kann – so schade es auch ist – in diesem Jahr nichts werden. Der gesamte Fußballkalender wird sich ja verschieben. Und ich befürchte auch, dass die Corona-Nachwirkungen in den USA noch länger anhalten werden als bei uns.



Die Profimannschaft hat das Training in Kleingruppen auf der Anlage an der Kollaustraße wieder eingestellt. Es soll nun gemeinsam mit den Behörden eine Lösung gefunden werden.