View this post on Instagram

Mein neuer Trainingsplatz 😉🙈 Es fehlt nicht mehr viel, bis ich wieder fit bin. In diesen Tagen zählt aber vor allem, dass wir alle zusammenhalten. Wir haben unseren Arbeitsplatz zu uns nach hause verlegt. Bleibt auch zuhause, sofern es euch möglich ist. Vielen Dank auch an all diejenigen, die für uns weiterhin ihre Arbeit erledigen und unsere Gesellschaft aufrechterhalten, obwohl sie ihre eigene Gesundheit dafür riskieren 🙏🏾 #respect #stayathome #backsoon #fcsp