Hamburg. Die mit den grauen Hemden, das sind die aus der Startelf. So sah es beim Training des FC St. Pauli am Donnerstag jedenfalls aus. Sie kickten gegen die mit den orangen Leibchen, die Ergänzungsspieler. Luca Zander trug Grau. Anders als zuletzt.

Der Rechtsverteidiger könnte in der Auswärtspartie beim SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr) in die erste Elf rutschen, weil Sebastian Ohlsson aus der zuletzt erfolgreichen Dreierkette gelbgesperrt ist. „Ich kann das spielen, gar kein Thema“, sagte der 24-Jährige, „und ich hoffe, dass ich wieder auf dem Platz stehen darf.“

FC St. Pauli: Zuletzt saß Zander auf der Bank

Zander war zuletzt ein Opfer des Taktikwechsels von Trainer Jos Luhukay. Als der für das Derby gegen den HSV plötzlich auf Dreierkette umstellte, fand sich der Außenverteidiger auf der Bank wieder – Profischicksal. „Der Trainer hatte vorher mit mir gesprochen und mir erklärt, was er vorhat“, sagte Zander, „und wir haben eben auch einen guten und großen Kader.“

Die Variabilität mit unterschied­lichen Spielsystemen auf die Gegner reagieren zu können, ist im Training lange und intensiv erarbeitet worden. Das hohe Pressen und frühe Anlaufen wie zuletzt birgt zwar gewisse Risiken, es hat aber gut geklappt und zwei Siege in Folge beschert. „Ich glaube, wir haben einen Turnaround geschafft“, meint Zander, „das wollen wir jetzt auch mal in einem ,richtigen‘ Auswärtsspiel fortsetzen.“

Den einzigen Auswärtssieg der Saison gab es im Derby. Da ist also Nachholbedarf, auch um sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. „Diese Statistik wollen wir beiseiteschieben“, sagte Zander an, „es wäre geil, wenn wir nun in Sandhausen das Momentum nutzen und auf unsere kleine Serie einen draufsetzen könnten.“