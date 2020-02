Hamburg. An diesem Dienstag darf Jos Luhukay endlich wieder das tun, was er am liebsten mag: auf dem Platz stehen, an taktischen Finessen feilen und am Matchplan für die nächste Partie am Sonntag gegen den VfL Osnabrück werkeln. Am liebsten hätte der 56 Jahre alte Niederländer seine Profis bereits am Tag nach dem 2:0-Sieg beim HSV wieder zur Arbeit begrüßt.

"Ich halte nicht viel von Belohnungen, plötzlich aufdrehen und alles laufen lassen. Wir müssen jede Woche unsere Punkte neu erarbeiten“, sagte der Trainer des FC St. Pauli nach dem emotionalen Derbysieg. Doch auch wenn es ihm eigentlich zuwider war: Der Niederländer ließ Fünfe gerade sein und gewährte seinen Spielern dann doch zwei freie Tage. So ist er eben. Dieser fußballbesessene Mann aus dem niederländischen Venlo.

Luhukay steigt in erlauchten Kreis auf

Nun ist es nicht so, dass ihm ein Prestigeerfolg dieser Größenordnung nichts bedeutet. Im Gegenteil: Seinen 100. Zweitligasieg durch taktische Raffinesse errungen zu haben, sorgt bei ihm für tiefe Befriedigung. Dass er sich so ganz nebenbei in der Clubgeschichte verewigt hat, ist hingegen nur ein netter Nebeneffekt. Der Niederländer ist erst der fünfte Coach, dem das Kunststück gelang, in einer Saison beide Derbys gegen den Stadtrivalen zu gewinnen. Zuvor schafften das nur vor Gründung der Bundesliga 1963 nur Richard Sump (1930/31), Alfred Harthaus (1948/49), Walter Risse (1950/51) und Heinz Hempel (1953/54).