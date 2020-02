Als der Abpfiff ertönte, fühlten wir uns wie auf dem Gipfel der Welt. Heute sind wir alle Helden

"Das war das größte Spiel meiner Karriere. Ich bin so, so, so glücklich. Wir sind alle Helden heute. Als der Abpfiff ertönte, fühlten wir uns wie auf dem Gipfel der Welt“, jubelte der Norweger und begab sich in die Kabine, wo die erste Derby-Sieger-Party mit Eskalationsstufe zehn stieg.

Von Minute zu Minute, von Getränk zu Getränk wurden die Gesänge lauter und die Texte lustiger. Kabinen-DJ Christopher Buchtmann legte Ballermann-Songs wie „Radler ist kein Alkohol“ von Rick Arena featuring DJ Düse und Mia Julias Kultsong. „Wir sind die Geilsten olé“ auf. Besonders letztgenannter Song wurde – passend zur Gefühlslage aller St. Paulianer – besonders lautstark mitgesungen.

Mannschaftsfoto fürs Familienalbum nach dem Abpfiff in der Kabine des FC St. Pauli.

Foto: Twitter/FC St. Pauli

St. Pauli beendet gegen den HSV eine Horror-Serie

Für St. Pauli endete nach 357 Tagen die Horror-Auswärtsserie ausgerechnet im Wohnzimmer des ungeliebten Nachbarn. Das 2:0 war der erste Erfolg in der "Fremde“ seit dem 2. März 2019. Damals gab es einen 1:0-Sieg beim aktuellen Bundesligaschlusslicht SC Paderborn.

„Wir hatten in der Anfangsphase Glück“, gab Östigard offen zu. „Aber wir hatten einen guten Plan, wie wir es dem HSV schwer machen konnten. Dem Trainer gebührt ein großes Lob dafür. Für solche Spiele bin ich Fußballprofi geworden“, sagte der Abwehrspieler.

Wie einst Benedikt Pliquett: Abwehrspieler Leo Östigard tritt voller Adrenalin die Eckfahne im Volksparkstadion weg. Der Norweger überragte mal wieder beim FC St. Pauli.

Foto: Witters

Luhukays Umstellungen fruchten

In der Tat hatte Luhukay mit seiner taktischen Vorgabe großen Anteil am ersten Auswärtssieg seiner Amtszeit beim Stadtteilclub. Die Fünferkette machte es dem spielstarken HSV nach anfänglichen Problemen schwer, Lösungen zu finden. Auch der Schachzug mit Dimitrios Diamantakos als zweite Spitze neben dem Torschützen zum 1:0 Henk Veerman, ging komplett auf.

Das Sturmduo sorgte immer wieder mit starkem Anlaufen dafür, dass die HSV-Innenverteidiger Timo Letschert und Rick van Drongelen kaum kontrollierten Spielaufbau betreiben konnten. Dazu trug auch die frühe personelle Änderung bei, den etwas indisponierten Finn Ole Becker durch den robusten und kampfstarken Marvin Knoll zu ersetzen.

Mit Fortdauer des Spiels hatten die Kiezkicker die Partie gegen den Favoriten mehr und mehr unter Kontrolle. „Die Chancen auf der Gegenseite waren sehr gut, aber wir hatten eine Effektivität, die wir ganz selten in dieser Saison auf den Platz bringen konnten. Die Mannschaft hat unglaublich viel investiert, um das 2:0 zu halten“, lobte der Niederländer.

FC St. Pauli gewinnt das Derby beim HSV:

Gideon Jung, Henk Veerman, Torwart Robin Himmelmann (St. Pauli), Martin Harnik (HSV), Leo Oestigard, Daniel Buballa, Matt Penney Foto: ValeriaWitters / WITTERS

St. Paulis Fans feiern den Sieg ihrer Mannschaft und zünden Pyrotechnik. Foto: Christian Charisius / dpa

Sonny Kittel am Boden. Foto: Stuart Franklin / Bongarts/Getty Images

Wie schon im Hinrundenspiel durfte der FC St. Pauli auch beim HSV über einen 2:0-Sieg jubeln. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

St.-Pauli-Stürmer Henk Veerman schockte die HSV-Fans mit seinem siebten Saisontor zum 0:1 (20. Minute). Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Pyro im Stadion Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes (l.) und Kapitän Aaron Hunt können nur noch zusehen, wie der Abschluss des Niederländers im Netz landet. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Der HSV hatte zuvor einige gute Chancen auf den Führungstreffer nicht genutzt. Sonny Kittel (l.) traf beispielsweise nur die Latte. Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

Stattdessen erhöhte Matt Penney mit seinem Premierentreffer für den Kiezclub auf 0:2 (29.). Foto: ValeriaWitters / WITTERS

St.-Pauli-Verteidiger Leo Östigard zeigte sich beim Jubel geschichtsbewusst: Wie einst die Torhüter Benedikt Pliquett (St. Pauli) und Tom Mickel ließ er seine Freude über Penneys Tor an der Eckfahne aus. Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Schall und Rauch: HSV-Fans beim Derby. Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

Es hätte sogar noch schlimmer für den HSV kommen können, doch Rico Benatelli (M.) jubelte vergebens mit Waldemar Sobota (l.) und Marvin Knoll über sein vermeintliches 0:3. Der Treffer wurde aberkannt. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

St. Paulis Ryo Miyaichi (l.) lieferte sich mit Tim Leibold vom HSV ein Laufduell auf der Außenbahn. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

HSV-Verteidiger Timo Letschert (r.) erlebt im Zweikampf mit Rico Benatelli eine Bruchlandung. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Das Derby im Derby: HSV-Verteidiger Timo Letschert (l.) und St.-Pauli-Stürmer Henk Veerman wuchsen nur zehn Kilometer voneinander entfernt auf. Foto: TayDucLam / WITTERS



Sonny Kittel (l.) vom HSV versucht St. Paulis Leo Östigard zu halten. Foto: LeonieHorky / WITTERS

HSV-Stürmer Bakery Jatta (l., mit Rico Benatelli) hatte gegen St. Pauli einen schweren Stand. Foto: LeonieHorky / WITTERS

St.-Pauli-Torwart Robin Himmelmann (u.) rettet gegen HSV-Stürmer Bakery Jatta. Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

HSV-Kapitän Aaron Hunt (M.) rückte beim Derby gegen St. Pauli in die Startelf. Foto: Witters

Nichts Neues auf den Rängen: Die HSV-Fans zündelten ebenso … Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images



… wie die Anhänger des FC St. Pauli. Das dürfte für beide wieder teuer werden. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Polizei vor dem Volksparkstadion. Foto: TayDucLam / WITTERS

Anders als beim vorangegangenen Heimspiel gegen Karlsruhe hatte der HSV diesmal keine eigene Pyrotechnik gezündet. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Für Ärger sorgten vor dem Spiel St.-Pauli-Ultras, die den HSV-Block stürmen wollten. Sie kamen aber nicht weit. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Vor dem Volksparkstadion trennte die Polizei die rivalisierenden Fans strikt voneinander. Foto: TayDucLam / WITTERS



1800 St.-Pauli-Anhänger waren am Vormittag geschlossen vom Millerntor-Stadion über die Landungsbrücken zum Volksparkstadion marschiert. Foto: dpa

Der Tross der St.-Pauli-Fans auf dem Weg zum Volksparkstadion. Foto: dpa



Derbyheld Penney verspürt Genugtuung

Viel Geduld hatte Luhukay in Matt Penney investiert. Der spätestens nach dem folgenschweren Patzer beim 1:1 gegen Stuttgart schwer in die Kritik geratene Engländer, der von Sheffield Wednesday ausgeliehen ist, wurde von Fans und Experten als Schwachpunkt im Derby auserkoren und strafte alle Kritiker lügen. Mit seinem fulminanten Weitschuss zum 2:0 wird er auf ewig als Derbyheld einen Platz in der Geschichte des Kiezclubs innehaben.

„In so einem Spiel mein erstes Tor für den FC St. Pauli zu erzielen, ist einfach überwältigend“, sagte der 22-Jährige, der keinen Hehl daraus machte, eine gewisse Genugtuung zu verspüren. Bei Instagram postete er ein Jubelfoto mit den Worten "One for the haters“. Eine Botschaft an die vielen Zweifler und Kritiker des Verteidigers.

"Die letzten Wochen waren nicht leicht für mich. Der Trainer hat mir immer gesagt, dass ich weiter mein Bestes geben und weiter hart arbeiten soll. Das habe ich getan. Ich bin überglücklich, heute gespielt, getroffen und mit dem Team dieses wichtige Spiel gewonnen zu haben.“ Und somit den Startschuss für eine Party gelegt zu haben, die Fans und Spielern noch lange in Erinnerung blieben wird.