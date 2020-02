Hamburg. Es ist eine höchst brisante Gemengelage, in der sich das Team des FC St. Pauli befindet. Zu der akuten Abstiegsgefahr, in die sich das Team mit erst zwei Punkten aus den vier Spielen seit der Winterpause manövriert hat, kommt die Aussicht, in dieser Drucksituation am Sonnabend das Stadtderby beim HSV bestreiten zu müssen. Im schlechtesten Fall könnte sich das Millerntorteam danach erstmals in dieser Saison auf dem 17. Rang der Zweiten Liga und damit auf einem direkten Abstiegsplatz wiederfinden.

Für einen der dienstältesten St.-Pauli-Spieler ist das Gefühl, sich im letzten Drittel einer Saison im Kampf um den Klassenverbleib zu befinden, alles andere als neu. Robin Himmelmann, jetzt seit siebeneinhalb Jahren beim Kiezclub unter Vertrag, erlebte 2015, 2017 und 2018 hautnah mit, wie sich seine Mannschaft in der Schlussphase einer Saison noch retten und auch die Abstiegsrelegation vermeiden konnte.

„Wir haben jedes Mal, wenn es darauf ankam, eine sehr geschlossene Leistung gezeigt“, sagt er und denkt an die Heimsiege gegen Fürth und Bielefeld vor zwei Jahren sowie die Auswärtserfolge in Kaiserslautern 2015 und 2017, die die am Ende entscheidenden Punkte einbrachten. „Wir haben es immer gemeinsam geschafft, uns da rauszuziehen“, sagt er.

Damals waren neben ihm aber noch Führungsspieler wie die ehemaligen Kapitäne Sören Gonther und Bernd Nehrig sowie auch Lasse Sobiech dabei, die ihre Mitspieler mitreißen konnten. Und heute? In diesem Punkt macht sich Himmelmann keine Sorgen. „Wir haben jetzt Spieler, die damals auch schon dabei waren, aber noch nicht die Erfahrenen waren. Jetzt aber haben sie diese Erfahrung und können vorangehen“, sagt der 31 Jahre alte Keeper.

Konkret nennt er Johannes Flum (32), Daniel Buballa (29), Christopher Buchtmann (27), Waldemar Sobota (32), und Philipp Ziereis (26). Auch Marvin Knoll (29) und Henk Veerman (28), die noch nicht so lange bei St. Pauli sind, seien schließlich „keine Grünschnäbel“ mehr.

Himmelmann: Wenn jemand mit Angst an die Sache herangeht, dann wird es schwer

Auf eine knifflige Saisonschlussphase kann Himmelmann aber gut und gern verzichten. „Es steht ganz klar an erster Stelle, schon in den nächsten Wochen viele Punkte zu holen, um darauf nicht in den letzten Spielen angewiesen zu sein“, sagt er. Doch mischt sich in diese Entschlossenheit angesichts der vielen Negativerlebnisse in dieser Saison und der erst fünf errungenen Siege nicht auch die Angst vor dem Abstieg?

„Wenn jemand mit Angst an die Sache herangeht, dann wird es schwer. Das würde alle hemmen. Ich habe hier in den letzten Jahren nie eine Angst, eher die Herausforderung gespürt, die Situation zu meistern“, sagt Himmelmann.

Die Erfahrungen in seinen drei Stadtderbys sind sehr gemischt. „Es war bislang alles dabei. Das 0:0 war für uns völlig in Ordnung. Das zweite war mit dem 0:4 am Millerntor eine Voll-Katas­trophe für uns. Umso positiver ist das letzte Spiel im Kopf geblieben. Es war eine super Atmosphäre, es war ein richtig gutes Spiel von uns und mit dem 2:0-Sieg mit entsprechender Belohnung. Wir waren danach alle euphorisiert.“

