Valencia. Nach sieben sonnenreichen Tagen zeigte sich das Wetter am Sonntag dem FC St. Pauli von einer ganz anderen Seite. Regen und heftige Sturmböen peitschten über die Anlage des Teamhotels Parador de El Saler bei Valencia. Sonderlich störte dies die Spieler und das Trainerteam zunächst nicht, schließlich waren am Tag nach der 3:4-Niederlage im 120-Minuten-Test gegen Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld nur zwei regenerative Einheiten vorgesehen.

Kapitän Daniel Buballa und St.-Paulis-Präsident Oke Göttlich fühlten sich durch die widrigen äußeren Bedingungen sogar ermutigt, nach dem Mittagessen zum nahe gelegenen Strand zu laufen und ein kurzes Bad in der Brandung zu nehmen. Da war aber das Ausmaß des Unwetters noch nicht absehbar. Der Sturm verstärkte sich im Laufe des Tages noch und richtete in der Umgebung massive Schäden an. In der Nähe flog zum Beispiel das ganze Wellblechdach eines Hauses auf die Straße. Mülltonnen und Glascontainer wurden zum Spielball des Sturms. Und auf dem Flughafen in Alicante, von wo aus der Tross des FC St. Pauli an diesem Montagnachmittag zurück nach Hamburg fliegen soll, wurden etliche Flüge gestrichen. Laut Wettervorhersage aber soll der Sturm an diesem Montag nachlassen.

Trainingseinheit lieber im Kraftraum fern vom Sturm

St. Paulis Trainer Jos Luhukay entschied, die für Sonntagnachmittag geplante Trainingseinheit in den Kraftraum des Teamhotels zu verlegen. „Wir sind alle sicher im Hotel, und wir drücken allen Betroffenen hier vor Ort die Daumen!“, twitterte der FC St. Pauli.

Die entscheidenden Erkenntnisse aus den Tagen an der Mittelmeerküste hatte Trainer Luhukay ohnehin in den zum Teil sehr intensiven und spielnahen Trainingseinheiten und vor allem den beiden Testspielen gegen die Ligakonkurrenten Wehen Wiesbaden (5:2) und eben Bielefeld gewonnen. Jetzt wird er daraus seine Schlüsse im Hinblick auf das erste Punktspiel des Jahres am 28. Januar (20.30 Uhr) bei der SpVgg. Greu­ther Fürth ziehen.

Ziel: Offensiv noch zielstrebiger zu werden

„Wir haben in dieser Woche das Programm, das wir uns vorgenommen haben, durchziehen können, auch wenn wir davon überrascht waren, dass unser Trainingsplatz am Hotel uns nicht wohlgesonnen war. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und an den ersten drei Tagen fünf Einheiten absolviert“, sagte Luhukay in seinem Resümee, wobei nur die fünfte Einheit auf einen anderen Platz verlegt worden war. Das Ziel, im komplexen Defensivverhalten fokussierter und offensiv noch zielstrebiger zu werden, sei erfüllt worden. „Wenn man acht Tore erzielt, ist man auf einem guten­ Weg. Ich bewerte die Trainingswoche als sehr positiv“, sagte er.

Die wohl wichtigste Erkenntnis ist, dass sich Ryo Miyaichi in der besten Verfassung befindet, seit er vor viereinhalb Jahren zum FC St. Pauli kam. Der 27 Jahre alte Außenstürmer glänzte in den beiden Testspielen mit insgesamt drei Treffern und einer Torvorlage. Dabei ließ ihn Jos Luhukay gegen Bielefeld nur 30 Minuten auf dem Feld. „Der Gegenspieler hat ihn zweimal gefoult. Ich wollte nicht, dass es zum dritten Mal passiert und wir keine Freude mehr an Ryo haben“, sagte Luhukay und meinte Bielefelds Linksverteidiger Anderson Lucoqui.

Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte

Diese Vorsichtsmaßnahme zeigt nicht nur, welchen Stellenwert Miyaichi derzeit besitzt. Beide Spiele offenbarten auch, dass das Spiel auf Miyaichi zugeschnitten, aber gleichzeitig von seiner Qualität, seinem Tempo und jetzt auch von seiner Torgefährlichkeit abhängig ist. Gerade die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor hatte dem 27 Jahren Japaner bisher oft gefehlt. Nun scheint er hier zugelegt zu haben.

Zu Miyaichis erstem Tor gegen Bielefeld hatte der ebenfalls auffällige Waldemar Sobota mit einem Pass in den Lauf die Vorlage gegeben. „Wir haben das im Training häufig geübt. Wenn ich den Ball so bekomme, dass ich ihn zwischen Außen- und Innenverteidiger durchspielen kann, weiß ich, dass er das Ding auch macht. Er ist eine Waffe für uns mit seiner Schnelligkeit. Wenn er dort den Ball bekommt, ist er nicht aufzuhalten“, geriet Sobota geradezu ins Schwärmen, als er über seinen Mitspieler sprach, der in dieser Saison alle 18 Punktspiele (ein Tor) bestreiten konnte.

Coordes und Lankford fallen deutlich ab

So stark sich Miyaichi auf der rechten Außenbahn und so ordentlich sich auf der linken offensiven Seite Viktor Gyökeres präsentieren, so deutlich wurde in Spanien jetzt aber auch, dass die Alternativen dahinter, Luis Coordes und Kevin Lankford, deutlich abfallen. Gegen Bielefeld leisteten sich beide auch noch jeweils einen Ballverlust, der zu einem Gegentor führte.

Klar ist, dass es am ehesten noch auf dieser Position Bedarf an einer Verstärkung in dieser Transferperiode gibt, zumal noch nicht absehbar ist, wann Christian Conteh sein Comeback geben kann.

Auffällig war in den Tagen von Valencia, dass die Lücke, die der für bis zu 3,5 Millionen Euro an den KRC Genk verkaufte Mats Möller Daehli hinterlassen hat, kleiner als befürchtet ist. Dies liegt auch daran, dass sich Rico Benatelli, der bisher de facto keine Rolle gespielt hatte, zu einer echten Alternative im zentralen Mittelfeld entwickelt hat. Auch am Sonntag lobte Luhukay den 28-Jährigen, der für die aktuelle Saison verpflichtet worden war, als noch Luhukays Vorgänger Markus Kauczinski im Amt war. Zudem hatte sich Benatelli in der Sommervorbereitung verletzt. „Er hat immer an sich geglaubt und nie aufgegeben. Er ist definitiv im Kader für das nächste Spiel, und ich überlege, ob er eine Position in der ersten Elf einnehmen kann“, sagte Luhukay.