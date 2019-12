Hamburg. Drei Jahre lang gingen sie beim FC St. Pauli gemeinsam durch dick und dünn, im Februar 2002 sicherten sie durch einen 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München Seite an Seite den selbst verliehenen Titel "Weltpokalsiegerbesieger". Sogar das Zimmer teilten sich Holger Stanislawski und Nico Patschinski.

Doch was die beiden Ex-Fußballprofis bis dato noch nicht miteinander erlebt hatten, war ein Unfall – bis jetzt. Denn bei den Dreharbeiten für das NDR-Format "Linda Zervakis: Alles auf Anfang" passierte Patschinski ein ganz besonderes Malheur.

Patschinski kracht mit Bus gegen Stadionmauer

Als St. Paulis Kultfigur Zervakis' Gäste Stanislawski und Sterneköchin Cornelia Poletto auf der Suche nach deren Hamburger Wurzeln in einem roten Doppeldeckerbus auch ans Millerntor chauffieren soll, geschieht das Unglück.

Bei der Stadioneinfahrt verschätzt sich Patschinski derart, dass er mit dem Aufsatz gegen die Mauer der Südtribüne kracht. In der Sendung ist zu sehen, wie die oberen Frontscheiben mit einem lauten Knall zersplittern und in alle Richtungen fliegen.

Stanislawski kann sich gerade noch wegducken

Stanislawski, der zu diesem Zeitpunkt ganz vorne Platz genommen hat, kann sich gerade noch in Deckung bringen. Den ersten Schock verdaut der 50-Jährige aber recht schnell, bevor er durch die zerbrochene Scheibe gewohnt nonchalant St. Paulis verdutzten Sicherheitschef Sven Brux grüßt.

"Ich hab gesagt, lass Nico Patschinski nicht fahren!", ruft Stanislawski, der zuvor bereits angekündigt hatte, notfalls in einen Linienbus umzusteigen – wohlwissend, dass sein ehemaliger Mitspieler seit nunmehr bald zwei Jahren hauptberuflich Busse für den VHH lenkt.

Als Fahrer der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) bringt Nico Patschinski notfalls auch HSV-Fans ans Volksparkstadion.

Foto: Roland Magunia / HA

"Stani" und Brux drücken "Patsche" Sprüche

Auch für Patschinski gibt es noch einen Spruch. "Ja Digger, so muss man mal vorfahren", sagt Stanislawski zu "Patsche", während Brux in Richtung des ehemaligen Mittelstürmers raunt: "Immer nur Sch... im Kopf! Aber wenn man so einen Fahrer engagiert."

Und wie reagiert Patschinski selbst? Der 43-Jährige, der zu Beginn noch eingestand, das "Ding" eigentlich gar nicht fahren zu können, verharrt seinerseits ganz cool im Fahrersitz und hat nur eine lapidare Antwort parat: "Ganz schöner Kracher!"

In der Saison 2001/02 spielten Nico Patschinski (hier als Doppeltorschütze beim 4:0-Sieg gegen Cottbus) und Holger Stanislawski mit St. Pauli in der Ersten Bundesliga.

Foto: Imago/Contrast

Stanislawski: Bin St. Pauli immer noch dankbar

Im Mai 2003 verabschiedete sich auch Holger Stanislawski seinen Freund Nico Patschinski vom FC St. Pauli. "Ich war 18 Jahre in dem Club, das trägst du auch immer mit", sagt Stanislawski heute über den Kiezclub.

Foto: Imago/HochZwei

Krachen lassen es die Protagonisten auch in den restlichen knapp 45 Minuten der NDR-Folge, die das Trio Zervakis, Stanislawski und Poletto unter anderem in "Stanis" Supermarkt führt, an Polettos erste eigene Wohnung in Eimsbüttel, auf den Michel-Turm – und eben zum Millerntorstadion.

Dort wird Stanislawski, von 1993 bis 2011 als Spieler und Trainer bei St. Pauli aktiv, noch einmal sentimental. "Das Wort Dankbarkeit haben nicht mehr so viele", sagt er bei seinem ersten Kabinenbesuch nach acht Jahren. "Aber ich bin immer noch dankbar, dass ich 18 Jahre lang Teil sein durfte."

Stanislawski spricht über seinen HSV-Abgang

In der sehenswerten Reportage verrät der Ur-Hamburger unter anderem auch noch, weshalb er in der Jugend vom HSV zu St. Pauli wechselte, um was er sich in "seinem" Winterhuder Supermarkt kümmert und wie es um eine mögliche Rückkehr auf die Trainerbank steht.

Ausgestrahlt wird die Folge "Linda Zervakis: Alles auf Anfang" mit Holger Stanislawski und Cornelia Poletto am Freitag, den 3. Januar um 00:00 Uhr im NDR Fernsehen.

Für die NDR-Aufzeichnung dürfen Stanislawski, Zervakis und Poletto sogar den heiligen Rasen des Millerntorstadions betreten.

Foto: NDR/beckground tv/Sebastian Jung

