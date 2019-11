Aue. Der FC St. Pauli befindet sich in der Zweiten Liga im freien Fall. Das 1:3 (0:2) am Freitagabend beim FC Erzgebirge Aue war bereits das sechste Punktspiel in Folge ohne Sieg. Im schlechtesten Fall droht das Team damit, an diesem Spieltag auf den 15. Tabellenplatz zurückzufallen.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit kam durch den Anschlusstreffer durch Henk Veerman (56.) kurzzeitig noch Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, doch am Ende stand für das dezimierte Hamburger Team eine verdiente Niederlage.

"Wackelkandidaten" mit dabei

Auf insgesamt 15 Spieler hatte St. Paulis Trainer Jos Luhukay verzichten müssen. Immerhin waren seine beiden „Wackelkandidaten“, die angeschlagen von ihren Länderspielreisen zurückgekommen waren, dabei. Abwehrchef James Lawrence, der sich noch am Sonntag während seines Aufenthalts beim Nationalteam von Wales hatte übergeben müssen, stand schon in der Startformation. Dagegen musste der norwegische Nationalspieler Mats Möller Daehli zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Er war beim 2:1-Sieg auf Malta am Montagabend nach 45 Minuten mit muskulären Problemen ausgeschieden.

Die größte Überraschung gelang Trainer Luhukay mit der Berufung des defensiven Mittelfeldspielers Ersin Zehir in die Startelf. Der 21-Jährige war in dieser Saison lediglich im ersten Spiel bei Arminia Bielefeld nach 80 Minuten eingewechselt worden. Jetzt nahm er neben Marvin Knoll die Position im defensiven Mittelfeld ein. Im Sturm gab derweil Henk Veerman sein Startelf-Comeback nach seinem Kreuzbandriss vor elf Monaten. Er kam für Torjäger Dimitrios Diamantakos ins Team, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Vorentscheidung nach 24 Minuten

Schon nach 24 Minuten war das Spiel praktisch entschieden. Mit dem zweiten ernsthaften Angriff ging Aue in Führung. Dabei profitierte Torschütze Florian Krüger davon, dass er den Ball von James Lawrence aufgelegt bekam. Der Innenverteidiger hatte versucht, vor Aues Stürmer Pascal Testroet an den Ball zu kommen. Dies gelang ihm zwar auch, aber eben so unglücklich, dass er Krüger optimal bediente, der volley zum 1:0 für Aue einschoss (14.).

Krüger und Lawrence waren dann auch an Aues 2:0 maßgeblich beteiligt. Diesmal traf Krüger mit seinem Versuch eines Zuspiels aus kürzester Distanz den Arm des Walisers. Zunächst ließ Schiedsrichter Markus Schmidt weiterspielen, bekam dann aber ein Signal aus Köln. Schmidt schaute sich die Szene an und brauchte nicht lange, um auf Strafstoß zu entscheiden. St. Paulis Spieler und Trainer tobten angesichts dieser sehr harten, aber wohl regelgerechten Entscheidung. Aues Publikumsliebling Dimitrij Nazarov verwandelte zum 2:0.

Wechsel zur Pause

Den St. Paulianern war danach zwar anzumerken, dass sie sich nun angesichts des Zwei-Tore-Rückstands mit verstärkten Offensivaktionen zurück ins Spiel kämpfen wollten. Der letzte Pass, der wirklich Torgefahr hätte heraufbeschwören können, war immer wieder zu unpräzise. Die beste Möglichkeit zum Anschlusstreffer hatte in der ersten Halbzeit noch Henk Veerman mit einem Flachschuss (32.), den Aues Torwart Martin Männel zur Ecke lenken konnte. Das dritte Auer Tor vor der Pause verhinderte derweil Torwart Himmelmann mit einer Parade gegen den frei vor ihm aufgetauchten Testroet.

Zur Pause reagierte Trainer Luhukay mit der Einwechslung von Mats Möller Daehli für Zehir und erhoffte sich vom besten Torvorlagengeber seines Team mehr Ideen für die Offensive. Tatsächlich kam St. Pauli besser ins Spiel und durch Veerman zum Anschluss. Der Niederländer brachte im Strafraum ein Zuspiel von Waldemar Sobota unter Kontrolle und schoss den Ball flach ins zum 1:2 (56.) ins Tor. Wieder prüfte der Videoassistent, entdeckte aber kein strafbares Handspiel.

Seit 2013 in Aue nicht gewonnen

Kurz danach prüfte Veerman mit einem Schrägschuss Aues Keeper Männel. Doch kaum war bei den 1700 St.-Pauli-Fans Hoffnung auf einen Punktgewinn aufgekommen, beendete ein erneuter Abwehrpatzer diese Gedanken. Nach Querpass von Clemens Fandrich nutzte Testroet seinen Platz mitten im Strafraum und schoss aus der Drehung das 3:1 (62.) für Aue.

Viel mehr als Bemühungen um eine Ergebniskorrektur kam von St. Pauli danach nicht mehr. Wieder einmal gab es für die Hamburger im Erzgebirge nichts zu holen. Das geht jetzt schon seit seit 2013 so.