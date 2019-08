Sobota steigert sich beim Comeback, Conteh im Pech

Himmelmann: Seine rechte Fußspitze entschied den Pokalkrimi für sein Team. Der Torwart war bei den drei Gegentoren machtlos, bei den ersten beiden waren die Schüsse abgefälscht worden.



Hornschuh (bis 78.): Hatte einige Pro­bleme in der Defensive und musste sich mit Fouls behelfen. Kämpferisch vorbildlich, solange die Kräfte hielten.



Bedn arczyk (ab 78.): Sein schlechter Einwurf führte zum 3:3-Ausgleich in der Verlängerung.



Knoll: In der Abwehrzentrale nicht immer sicher, vor allem beim 0:2. Sein Kopfballtor und sicher verwandelter Elfmeter zeugten von seiner Willensstärke.



Buballa: War erstmals in einem Pflichtspiel von Beginn an Kapitän. Arbeitete viel, aber hatte nur wenig gute Szenen.



Miyaichi: Immer wenn er auf der rechten Seite in die Tiefe geschickt wurde, sorgte er für Gefahr. Insgesamt passierte dies zu selten.



Sobota: Beim Startelfdebüt in dieser Saison kam er erst in der zweiten Halbzeit in Fahrt. Sein Tor zum 1:2-Anschluss war sehenswert und wichtig.



Buchtmann: Anfangs haderte er hauptsächlich mit Schiedsrichter und Gegner. Später setzte er Impulse, blieb 120 Minuten auf dem Feld und hatte beim Elfmeter eine ordentliche Portion Glück.



Möller Daehli (bis 107.): Hatte viel Ballbesitz, machte daraus aber insgesamt zu wenig Produktives.



Hoffmann (ab 107.): Durfte dankbar sein, dass sein vergebener Elfmeter keine fatalen Auswirkungen hatte.



Conteh (bis 67.): Der flinke Außenbahnspieler hatte Pech, als das Foul an ihm nicht geahndet wurde und es keinen Strafstoß gab (31.). In der Defensive offenbarte er Schwächen.



Sahin (ab 67.): Hätte als Konterspieler vor allem bei der 3:2-Führung in der Verlängerung mehr machen müssen. Seine Ballverluste waren gefährlich für das eigene Team.



G yökeres (bis 56.): Ließ seine Chancen zu Beginn ungenutzt und blieb insgesamt unauffällig.



Lankford (ab 56.): Hatte Glück, dass er bei seinem offensichtlichen Revanchefoul an Halke mit Gelb davonkam. Ansonsten bemüht.



Diamantakos: St. Paulis einziger vollwertig einsetzbare Stürmer nutzte seine Chance zum 2:2 eiskalt. Seine Rote Karte nach Foul am Torwart war unnötig.